סנ"צ בדימוס אבי אלקסלסי מתארח באולפן 7 לשיחה על האיום הביטחוני המוחשי והמדאיג ביותר מבחינתו - הנוגע לערביי ישראל.

במסגרת סדרת הראיונות "שומרת החומות", אלקסלסי פורש תמונת מצב קודרת של אובדן משילות, התחמשות מסיבית ופער תפיסתי עמוק בין הדרג הלוחם בשטח לבין המערכות המשפטיות והפוליטיות.

"אני אקח את זה מהמקום שהתחלתי לעסוק באופן מסיבי, במודיעין נגד אמצעי לחימה," פותח אלקסלסי ומסביר כיצד נוצר הוואקום המסוכן. "להסלמה של ערביי ישראל וההתחמשות שלהם לאחר שחוסלו כמעט לגמרי ארגוני פשיעה של יהודים והחליפו אותם ארגוני פשיעה ערבים שניצלו את הוואקום שנוצר".

אלקסלסי מבקש לנפץ את האשליה לפיה מדובר באקדחים מאולתרים בלבד. הוא מתאר ארסנל המזכיר צבא סדיר. "יש להם טילי כתף, RPG, טילים נגד טנקים, וכמובן חומרי נפץ לצד תתי מקלעים כמו מאג. היכולת שלך להתמודד עם נשק קל מולם היא קלושה מאוד בלחימה. אנחנו עדים להתחמשות שבה כל הקהלים האלה הופכים להיות יותר לאומניים ורדיקליים".

אחת הביקורות החריפות ביותר של אלקסלסי מופנית כלפי מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו כובלים את ידי המשטרה מול משפחות הפשע. "פרשיית הרוגלות הביאה אותנו לזה שמשטרת ישראל במשך שלוש שנים לא קיבלה את הכלים כדי להתמודד עם משפחות הפשע הערביות, עם הרציחות ועם סחר באמל"ח בצורה ראויה. זה עדיין קורה. אני חושב שהיועמ"שית עושה עוול גם לשוטרי משטרת ישראל וגם לאזרחים".

לדבריו, חוסר האונים מול המערכת המשפטית פוגע אנושות בהרתעה. הוא מספר על מקרה שבו הגיע בעצמו לבית המשפט כראש ענף מודיעין כדי להילחם על עונש למבריח נשק מג'נין. "רצו לתת לו עבודות שירות. עם עונש כזה אי אפשר להגיע להרתעה. אי אפשר להגיע להרתעה בנושא הזה". אלקסלסי מגדיר את הפרקליטות במונחים קשים: "אחד מהבעיות הכי קשות של מדינת ישראל היום - מקור הרשע - זה הפרקליטות. אנחנו חייבים להוציא את החבל הזה שיושב על המשטרה".

אלקסלסי מתריע מפני תרחיש של "תנועת מלקחיים" - שילוב כוחות בין ערביי יהודה ושומרון לערביי ישראל, ביום שבו תפרוץ הסלמה רחבה. הוא חושף כיצד המציאות בשטח בקו התפר פרוצה לחלוטין. "הגבול המזרחי שלנו פרוץ לגמרי. הלכתי לתקן את הגדר בידיים שלי. ערבי ישראל הולכים עושים קניות בג'נין ביום שבת, חוזרים חזרה, פורקים נשק, ויש להם מספיק פרצות בגדר בשביל להעביר את זה".

מעבר לאיום הביטחוני הישיר, אלקסלסי מצביע על אסטרטגיה רחבה יותר של הרס פנימי, הכוללת פגיעה בכלכלה וסימום הנוער. "גביית פרוטקשן ואיומים הפכו למכת מדינה. אני מדבר גם על חשבוניות פיקטיביות - נזק של מיליארד וחצי בעל חודש לכלכלת ישראל. זה הולך להתחמשות ולהתארגנות של פשיעה".

הוא מוסיף נדבך נוסף: "אחת הדוקטרינות של האסלאם היא לסמם את הנוער שלך. כמות הסמים שנכנסת ומתפזרת בקרב נוער ישראלי היא בעיה. המטרה היא להוריד את האיכויות שלו ולפגוע בו".

כדי לשנות את המציאות, אלקסלסי מציע שורה של צעדים דרסטיים, החל משינוי תפיסת הפיקוד במשטרה ועד לעונשי מינימום כבדים. "צריך שינוי תפיסה שלמה - שסט הערכים יהיה: הכרעה, הכנעה, ניצחון. צריך לשנות את מערכת המשפט מבחינת הענישה. לא יכול להיות שעונש קבוע בחוק יהיה 20 שנה ובסוף יקבל עבודות שירות. מישהו נתפס עם נשק לא חוקי? תן עונש מינימום של 5 שנות מאסר".

הוא קורא לחיזוק מעמד השוטר, הן מבחינת גיבוי והן מבחינת שכר. "שוטר מגיע לעבודה עם המשכורת והתנאים שהוא מגיע אליהם, כשהפיקוד העליון שלו חי בסרט אחר. תן לו משכורת של 15 אלף שקל, תן לו גיבוי חוקי".

למרות הביקורת, אלקסלסי רואה בצעדים האחרונים של המשרד לביטחון לאומי, כמו הקמת כיתות כוננות ומתן רישיונות נשק, צעד נכון אך לא מספיק. "המסר שלי לאזרחי מדינת ישראל היהודים: תתחמשו, תהיו מוכנים. הלוואי ונתבדה, אבל אנחנו חייבים להיות מוכנים ולפעול להחרמת כל נשק, בלי לפחד מהלובי המשפטי או מה'פוליטיקלי קורקט' שפוגע בנו".