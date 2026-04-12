מאות עצורים ועימותים עם המשטרה, במהלך הפגנת תמיכה בפלסטינים בלונדון. אלפי בני אדם הגיעו לכיכר טרפלגר ביום שבת על מנת להביע תמיכה בפלסטינים ובארגון Palestine Action שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה.

במהלך ההפגנה התפתחו עימותים אלימים בין המפגינים לכוחות המשטרה, שניסו לפזר את ההפגנה הלא חוקית, ובמהלך המהומות נעצרו מעל 500 מפגינים שהביעו תמיכה בארגון Palestine Action. הארגון הוצא אל מחוץ לחוק בבריטניה בחודש יולי האחרון והוגדר "ארגון טרור" לאחר שפעיליו ביצעו מספר פעולות אלימות.

חברות בארגון או תמיכה בו עלולים להוביל לעונש של עד 14 שנות מאסר. בהודעת משטרת בריטניה נמסר כי נעצרו במהלך ההפגנה 523 בני אדם, בגילאי 18 עד 87. עוד לפני ההפגנה בשבת, פרסמה משטרת לונדון הודעה בה הזהירה מפני "עבירות פליליות", וקראה למשתתפים "לחשוב על ההשלכות הפוטנציאליות של השתתפותם בהפגנה".

בהודעת המשטרה נמסר כי "על המשתתפים להיות מודעים לכך שהבעת תמיכה בארגון אסור היא עבירה על פי חוק הטרור, ולא נהסס לפעול במקרים בהם החוק מופר".

למרות זאת, חלק מהמפגינים אמרו כי הוא מוכנים לקחת את הסיכון ולהיעצר, אך בכוונתם למחות נגד "רצח העם שמבצעת ישראל בפלסטינים", לדבריהם.