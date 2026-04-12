מוסד הנשיאות הפלסטיני, בהנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), מגנה את מה שהוא מכנה "פריצת הקולוניאליסטים ובראשם השר הקיצוני איתמר בן גביר לרחבת מסגד אל-אקצא המבורך וקיום תפילות תלמודיות בו תחת אבטחת כוחות הכיבוש".

בן גביר, השר לביטחון לאומי, עלה הבוקר להר הבית יחד עם ראש ישיבת הר הבית, הרב אלישע וולפסון, ובמהלך הסיור במקום אמר כי היום הוא "מרגיש כמו בעל הבית כאן", וציין כי הוא פועל ללא הרף מול ראש הממשלה כדי להמשיך ולשפר את התנאים במקום.

ההודעה הפלסטינית תיארה את ביקורו של בן גביר בהר הבית כ"הפרה בוטה של הסטטוס ההיסטורי והמשפטי הקיים, חילול של קדושתו (של מסגד אל-אקצא), הסלמה מסוכנת והתגרות פסולה".

לדברי מוסד הנשיאות הפלסטיני, ביקור בן גביר בהר הבית נערך במסגרת מדיניות מכוונת החותרת לכפות עובדות חדשות בשטח במסגד אל-אקצא, כולל ניסיון להביא לכך שגם יהודים יוכלו לקיים פולחן דתי באתר על בסיס קריטריונים של זמן ומקום.

עוד הדגיש מוסד הנשיאות הפלסטיני כי ל"כיבוש" הישראלי אין ריבונות בעיר ירושלים ובמקומות הקדושים, וכי מסגד אל-אקצא, על כל שטחו המגיע ל-144 דונם, הוא מקום פולחן למוסלמים בלבד.

ההודעה קראה לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה תקיפה נגד כל הצעדים החד-צדדיים שנוקטת ישראל בירושלים ובשאר "השטחים הפלסטיניים הכבושים".