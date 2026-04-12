מקרה חמור של התעללות בילד נחשף במזרח צרפת, לאחר שתושב העיירה האגנבך בן 43 נעצר בחשד שכלא את בנו בן ה-9 בתוך רכבו במשך כשנה וחצי.

המשטרה הוזעקה למקום בעקבות תלונות שכנים על "קולות של ילד" הבוקעים מתוך הוואן.

עם פריצת הרכב, מצאו השוטרים את הילד שוכב בתנוחת עובר, עירום, בתוך ערימת אשפה ובמצב של תת תזונה קשה. התובע ניקולה הייץ מסר כי הילד היה במצב פיזי ונפשי קשה במיוחד ולא היה מסוגל ללכת בכוחות עצמו.

מחקירת האב עלה כי החזיק את הילד ברכב מאז נובמבר 2024, ולא אפשר לו לצאת במשך כל התקופה. לדבריו, "החזיק את הילד ברכב השירות מאז נובמבר 2024 כדי להגן עליו מפני בת זוגו בת ה-37 שרצתה להעביר את הילד לטיפול פסיכיאטרי".

על פי דיווח בעיתון "לה פריזיאן", הילד סיפר לשוטרים כי אביו סיפק לו אוכל פעמיים ביום והשאיר עבורו מים, אך לא הרשה לו לצאת מהרכב. עוד תיאר כי נאלץ להטיל את מימיו בבקבוקי פלסטיק ולעשות את צרכיו בשקיות אשפה, וכי לא התקלח מאז סוף 2024.

האב הואשם במעצר שרירותי של קטין וכן במניעת מזון וטיפול רפואי ראויים, ונשלח למעצר עד להבאתו בפני שופט.