גולני חזרו לזירה וחיסלו את המחבלים דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (ראשון) כי לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני, הפועלים תחת צוות הקרב של חטיבה 7, סגרו מעגל מבצעי מרגש וחשוב בדרום לבנון.

הלוחמים פשטו פעם נוספת על תשתית טרור של חיזבאללה, שבה בשבוע שעבר לוחם הגדוד, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל.

במהלך הפעילות בתשתית הטרור, זיהו הכוחות מחבל חמוש ברובה קלאצ'ניקוב ומחסניות, כשהוא מנסה להסתתר מתחת להריסות באחד מחדרי המבנה. הלוחמים חתרו למגע ללא היסוס וחיסלו את המחבל בירי מטווח קרוב.

בנוסף, הכוחות איתרו במבנה את גופתו של מחבל נוסף שחוסל בהיתקלות המקורית ב-7 באפריל. לפי צה"ל, שני המחבלים הללו הם אלו שביצעו את מתווה הטרור לעבר כוחות הגדוד שבו נפל סמ"ר ליפשיץ ז"ל.

הפשיטה נערכה בעיצומו של יום כואב במיוחד עבור הגדוד - יום הלווייתו של טובאל ז"ל.

מפקד גדוד 13, סגן-אלוף מ', הדגיש את חשיבות החזרה לזירה: "אנחנו יומיים אחרי האירוע, ביום הלוויה. המחלקה, אותה פלוגה, חזרה ביחד עם כל הצק"ח להילחם לאותה נקודה, לאותו מקום".

המג"ד הוסיף בסיפוק: "יחד עם עוד מספר לוחמים חיסלנו את המחבל ממש בחדר הזה".

צילום: דובר צה"ל

