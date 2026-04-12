השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חתם היום (ראשון) על הרחבה נוספת של רפורמת הנשק, המעניקה לעשרות יישובים ומועצות אזוריות חדשות מעמד של "יישוב זכאי".

המשמעות: אלפי אזרחים נוספים המתגוררים באזורים אלו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי במסגרת המדיניות לחיזוק הביטחון האישי ויכולת התגובה המהירה לאירועי טרור.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מקצועית של משטרת ישראל ואגף רישוי כלי ירייה, שניתחו את האתגרים הביטחוניים הייחודיים לכל אזור.

בין היישובים שנכללו בהחלטה: קיסריה, ערד, למעט אזורי התעשייה, וראש פינה, לצד מספר מועצות אזוריות.

בין המועצות האזוריות שנכללו: לב השרון - גאולים, חרות, ינוב, משמרת, עין ורד, עין שריד, פורת. הגליל העליון - איילת השחר, גדות, חולתה, כפר הנשיא, מחניים, עמיעד, קדרים. ועמק חפר - חניאל, כפר מונש, חגלה, גבעת חיים (המאוחד), חיבת ציון, בית הלוי, עין החורש, גבעת חיים (איחוד) חרב לאת, כפר הרואה.

מאז כניסתו של השר בן גביר לתפקיד, חלה עלייה חסרת תקדים במספר מחזיקי הנשק בישראל. לפי נתוני המשרד, למעלה מ-250,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק אישי במסגרת הרפורמה.

במשרד מדגישים כי לצד ההקלה בקריטריונים הגאוגרפיים, כל בקשה נבחנת בכפוף לעמידה בתנאי החוק והכשרה מתאימה.

אחת המגמות הבולטות ברפורמה היא הזינוק במספר הנשים שהוציאו רישיון נשק לצורך הגנה עצמית והגנה על משפחותיהן, כחלק משינוי בתפיסת האחריות הקהילתית לאחר אירועי ה-7 באוקטובר.

השר לביטחון לאומי בירך על המהלך: "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עוד יישובים ומועצות ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים. הייתי בשטח, ראיתי את האיומים ואת הגבורה של האזרחים - הבטחתי וקיימתי. אני קורא לתושבים: לכו להוציא רישיון נשק. נשק מציל חיים".