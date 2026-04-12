נדיה כהן תומכת בגל הירש ללא קרדיט

בחירתו של תא"ל (במיל') גל הירש להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל עוררה בימים האחרונים האחרונים ביקורת בחוגי השמאל הקיצוני.

אלא שבשטח מצטברים קולות אחרים, שתומכים ומחבקים את תא"ל במיל' הירש ורואים בבחירה הכרה ראויה לפועלו למען החטופים מאז פרוץ המלחמה.

בתוך גל התמיכה בולט במיוחד קולה של נדיה כהן, אלמנתו של "המרגל שלנו בדמשק" אלי כהן ז"ל ומי שהשיאה בעצמה משואה בעבר. כהן בחרה לשגר מסר אישי וחם להירש, בו היא מביעה תמיכה בלתי מסויגת בבחירה בו.

"אני מברכת אותך ואני שמחה שקיבלת את המתנה שמגיעה לך להדליק משואה ליום העצמאות", אמרה כהן להירש. "זה מגיע לך על הדרך שבה עזרת לשבויים, לפצועים ולהורים שאיבדו את ילדיהם בשבעה באוקטובר".

כהן, המכירה מקרוב את כובד המעמד, הוסיפה: "תרמת את התרומה הכי טובה שיכולה להיות כבן אדם לאנשים שהיו זקוקים לך בשעת צרה. אני הדלקתי משואה וזה דבר שנשאר כחוויה. אני מברכת אותך במזל טוב".

דבריה של כהן מהדהדים את עמדתם של מאות ממשפחות החטופים והנעדרים והמשפחות השכולות הנמצאים בקשר יומיומי עם הירש, ומבקשים להפריד בין הוויכוח הפוליטי לבין העשייה בשטח, ביניהם גם טליק גואילי אמו של גיבור ישראל רני גואילי ז"ל, שנבחרה להדליק משואה יחד עם הירש, גואילי הגנה על הבחירה בהירש ויצאה חוצץ נגד המתנגדים לבחירה.