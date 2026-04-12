נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז היום (ראשון) על החרפה דרמטית בעימות מול איראן, והודיע על הטלת מצור ימי מלא על מצר הורמוז.

המהלך מגיע שעות ספורות לאחר דיווחים על סיומו הלא מוצלח של סבב השיחות בין המשלחות האמריקנית והאיראנית בפקיסטן, ולאחר שהבית הלבן הבהיר כי לא יסבול גביית דמי מעבר לא חוקיים במימיו הבינלאומיים של המצר.

"החל מרגע זה, חיל הים של ארה"ב יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שמנסה להיכנס או לצאת ממצר הורמוז", הצהיר טראמפ בפוסט שפרסם.

"איראן מבצעת סחיטה עולמית. הוריתי לחיל הים שלנו לחפש ולתפוס כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן. נתחיל גם להשמיד את המוקשים שהאיראנים הניחו במצר. המצור יתחיל בקרוב - מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה, איראן לא תורשה להרוויח כסף ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה", הוסיף.

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, אמר הבוקר (ראשון) כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שהתקיימו בפקיסטן, הסתיימו לאחר 21 שעות ללא הסכם, לאחר שאיראן סירבה לקבל את תנאי וושינגטון להסדר.

במסיבת עיתונאים באיסלאמאבאד תיאר ואנס את השיחות כענייניות, אך בסופו של דבר ככאלה שכשלו בניסיון להשיג הסכם.

"עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים. זו הבשורה הטובה", אמר. "הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית. לכן אנו חוזרים לארצות הברית מבלי שהגענו להסכם".

ואנס הדגיש כי ארצות הברית העבירה באופן ברור את עמדותיה במהלך המשא ומתן.

"הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו מוכנים להתגמש ועל מה אנחנו לא מוכנים להתגמש. עשינו זאת בצורה הברורה ביותר, והם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו", אמר סגן הנשיא, שסירב לפרט כשנשאל אלה תנאים דחתה איראן.

"לא אפרט את כל הפרטים כי אינני רוצה לנהל משא ומתן בפומבי לאחר שניהלנו משא ומתן פרטי של 21 שעות", אמר. "אבל העובדה הפשוטה היא שאנחנו צריכים לראות מחויבות מצדם שלא יחתרו לנשק גרעיני, ושלא יחתרו לאמצעים שיאפשרו להם להשיג נשק גרעיני במהירות. זהו היעד המרכזי של נשיא ארצות הברית, וזה מה שניסינו להשיג באמצעות השיחות הללו".

הוא תיאר את הגישה האמריקנית כגמישה וכזו שנעשתה בתום לב. "הנשיא אמר לנו: עליכם להגיע לשם בתום לב ולעשות את המאמץ הטוב ביותר להשיג הסכם. עשינו זאת, ולצערנו לא הצלחנו להתקדם".

ואנס אישר כי היה בקשר שוטף עם הנשיא טראמפ ועם צוות הביטחון הלאומי לאורך כל השיחות הממושכות. לסיום, ציין כי ארצות הברית יוצאת מהשיחות עם מה שהוא כינה "ההצעה הסופית" שלה.

לאחר שסגן הנשיא הודיע על כישלון השיחות בפקיסטן, גם בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי המשא ומתן הסתיים ללא הסכם. "דרישות מוגזמות של ארה"ב מעכבות מסגרת והסכם משותפים", נמסר.