הרב מרדכי דימנטמן ורעייתו מרים, הוריו של יהודה דימנטמן הי"ד, תלמיד ישיבת חומש שנרצח בפיגוע ירי ביציאה מהמקום בסוף שנת 2021, נפגשו עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בישוב המתחדש בחומש.

דימנטמן הזכיר כי בליל הרצח אמר לראש המועצה כי הנחמה של המשפחה ושל עם ישראל תהיה בבניינו מחדש של היישוב חומש.

"כשנפגשנו בפעם הראשונה אחרי שיהודה נרצח אמרתי 'בבניין חומש ננוחם', נאבקנו יחד ובנינו ועכשיו אנחנו מנוחמים. סגרנו מעגל של נחמה, על אובדנו של בנינו היקר יהודה, שאיננו איתנו, אבל אנחנו מרגישים שרוחו פה. אני מודה לכל המנחמים, אלה שמיישבים את המקום הזה ואת כל צפון השומרון, כי זו הנחמה. כמו שנאמר: 'רחל, מנעי קולך מבכי... ושבו בנים לגבולם', וזה מתקיים לנגד עינינו".

ראש המועצה השיב "אתם מחזקים את כל עם ישראל. ואני מבטיח לכם שזה לא ייגמר פה. יהיה חומש א' וחומש ב' ובקרוב גם שא-נור, גנים וכדים, עם פי 20 יותר יהודים משהיו לפני הגירוש. נביא לכם הרבה נחמות בבניין הארץ. סוף הצדק להגיע. גם אם לוקח לו 20 שנה - הצדק מגיע. אנחנו מתחייבים כלפי האחים היקרים שנפלו כאן וכלפי עם ישראל כולו לבנות, והפעם לתמיד, ולהשיב את שבות עם ישראל".