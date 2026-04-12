משרד הכלכלה והתעשייה משיק את "הסל הזול של ישראל": המיזם שייצא לדרך באופן רשמי ביום רביעי הקרוב, ה־15 באפריל, תחת המיתוג "גמרנו להיות פראיירים".

מדובר במהלך צרכני רחב היקף, שנועד לתת מענה לאחד האתגרים המרכזיים של המשק הישראלי - יוקר המחיה, ובפרט מחירי המזון ומוצרי הצריכה הבסיסיים.

המציאות הכלכלית בישראל בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה הנוכחית, מדגישה את הצורך ביצירת תחרות אמיתית בשוק קמעונאות המזון, המאופיין בריכוזיות גבוהה. "הסל הזול של ישראל" נבנה כמהלך עומק שמטרתו לשבור את מבנה השוק הקיים, להכניס תחרות, לייצר שקיפות ולהביא להוזלה מדידה בפועל לצרכן.

במסגרת המכרז, נבחרה רשת קרפור לאחר שהגישה סל מוצרים בסיסי במחיר של 1,098 ₪, לעומת מחיר ממוצע של כ־1,700 ₪ שנמדד טרם המהלך. מדובר בפער של מאות שקלים, הממחיש את פוטנציאל ההוזלה עבור משקי הבית בישראל.

הסל כולל 100 מוצרים מובילים הנצרכים על ידי הציבור הישראלי, כאשר כ־30% מהם דגנים מלאים, קטניות, ירקות קפואים, מוצרי חלב מותססים, תחליפי חלב, שמן זית, טחינה מלאה, מים וסודה, מוצרי תינוקות, מוצרי היגיינה ועוד. הסל מבוסס על נתוני צריכה בפועל ונועד לשמש כנקודת ייחוס שקופה ואמינה להשוואת מחירים.

רשת קרפור מחויבת להציע את הסל במחיר שנקבע, או נמוך ממנו, בלפחות 40 מסניפיה ובחרה להציעו ב - 50 סניפים הממוקמים ברחבי הארץ - מדן ועד אילת ובאונליין, למשך חצי שנה לפחות. המהלך ילווה במנגנון פיקוח הכולל ביקורות שטח, בדיקות מחירים ובחינת זמינות מוצרים.

במקביל, ישיק משרד הכלכלה והתעשייה קמפיין ציבורי רחב היקף בהשקעה של כ־25 מיליון ₪, לחצי שנה, שיכלול סימון רשמי של "הסל הזול של ישראל", פרסום מחירי הסל וזהות הרשת הזוכה, וכן אתר ייעודי שירכז מידע מלא לציבור.

המיזם יפעל בכל רחבי הארץ באמצעות אתר האונליין ובכ־50 סניפים בפריסה רחבה הכוללת את הפריפריה והמרכז, במטרה להנגיש מחירים תחרותיים לכלל האוכלוסייה. במשרד הכלכלה והתעשייה מציינים כי מדובר במהלך בעל פוטנציאל לשנות את כללי המשחק בשוק הקמעונאות, ליצור לחץ תחרותי על כלל הרשתות ולהוביל להוזלת מחירים רחבה.