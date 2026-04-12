פרשה חמורה של שחיתות ופגיעה בביטחון המדינה נחשפה היום (ראשון) עם הגשת כתב אישום נגד שני קצינים בכירים - סגן אלוף בקבע ורב-סרן במילואים.

השניים נאשמים כי הפעילו רשת הברחות סיגריות לרצועת עזה תוך שימוש במידע צבאי מסווג, בעוד שותפם האזרחי, תושב רהט, עומד לדין בבית משפט אזרחי בגין עבירה חמורה של סיוע לאויב במלחמה.

לפי כתב האישום, הרס"ן, ששימש כקצין לוגיסטיקה וסייע בפינוי משאיות סיוע תקולות, פנה לסא"ל סביב חודש יוני והציע לו להצטרף למיזם ההברחות תמורת רווחים גבוהים. הסא"ל הסכים להצעה, תוך שהתנה זאת בכך ש"זה לא סמים ואמל"ח".

הסא"ל העביר לרס"ן מידע מתוך הערכות מצב מסווגות באוגדת עזה ומידע מבצעי שוטף כולל פריסת מצלמות וכוחות צה"ל בשטח, זיהוי "שטחים מתים" שאינם מכוסים על ידי התצפיות, חילופי כוחות ורמת דחיפות בפינוי משאיות תקולות והתראות על חלונות זמן שבהם ניתן לבצע הברחות ללא סיכון להיתפס.

את הסיגריות רכש האזרח מרהט בחברון, בכמויות של 2-5 קרטונים בכל פעם. מהחקירה עולה כי בוצעו לפחות שש הברחות שהניבו רווח כולל של כ-850 אלף שקלים. חלקו של הסא"ל ברווחים עמד על כ-132 אלף שקלים.

כשנודע לסא"ל על מעצרו של הרס"ן, הוא פעל באופן מיידי למחוק ממכשיר הטלפון שלו את כל ההתכתבויות המפלילות ביניהם.

למרות חומרת המעשים, הפצ"ר החליט שלא לאמץ את מדיניות פרקליט המדינה לגבי סעיפי האישום, והשניים נשפטים בבית דין צבאי על עבירות שהעונש עליהן הוא עד עשר שנות מאסר.

זאת בניגוד לאזרח המעורב בפרשה, שאישומו בבית המשפט המחוזי בסיוע לאויב נחשב לחמור בהרבה מבחינה משפטית.