המסר של נתניהו בביקור בדרום לבנון רועי אברהם, לע"מ, סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) בדרום לבנון, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא.

במהלך הביקור, נכנס ראש הממשלה אל תוך רצועת הביטחון שהקים צה"ל בתוך שטח לבנון ועמד מקרוב על התקדמות הפעילות המבצעית.

בהמשך הביקור, הגיע נתניהו למוצב צה"ל סמוך לגבול, שם קיבל סקירה מקיפה ממפקד עוצבת הגליל (אוגדה 91), תא"ל יובל גז, על פעילות האוגדה בהגנה ובהתקפה בתוך שטח האויב.

ראש הממשלה אמר במהלך הביקור: "יש פה רוח נפלאה ונכונות להילחם - והם נלחמים היטב. המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבה הייתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון בזכות רצועת הביטחון הזאת. אנחנו מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים ברקטות, אבל יש עוד עבודה לעשות. עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות - ואנחנו עושים זאת.

אחד הדברים שאנחנו רואים כאן, זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה. זה הישג אדיר של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. עם ישראל מצדיע לכם", סיכם נתניהו.