השר כ"ץ הכריז על מבצע "מחרשת הכסף" בלבנון אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (ראשון) בדרום לבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי ומפקד אוגדה 91 תא"ל יובל גז. אל הביקור הצטרף יו"ר מושב מרגליות, איתן דוידי, המייצג את תושבי קו העימות שדורשים שינוי יסודי במציאות הביטחונית.

במהלך המפגש עם הלוחמים, חשף השר כ"ץ את שם המבצע בקו הכפרים הראשון - "מחרשת הכסף". המבצע מתמקד בהשטחת תשתיות טרור ובתים המשמשים את חיזבאללה כעמדות זינוק וירי לעבר ישראל.

"קבענו שלא עוזבים את הצפון יותר. אי אפשר להשאיר אזרחים עם איום נ"ט ופשיטה. המטרה היא פירוק חיזבאללה מנשקו ופינוי כל התושבים הלבנונים מדרום לליטני - הם לא יחזרו כל עוד לא הובטח ביטחון תושבינו. כל הבתים מוסרים. ראינו בעזה איך זה עובד - עד שזה לא קורה, פשיטות חוזרות לא עוזרות. הם מאבדים שטח ומאבדים בתים", אמר השר כ"ץ.

הוא התייחס לרגעיו האחרונים של מנהיג חיזבאללה הקודם, חסן נסראללה, לפני שחוסל. "לפי הדיאגנוזות, בסוף הוא היה כלוא בחדר ונחנק. היו לו כמה דקות לחשוב כמה הוא טעה בהבנת היהודים, שהשתנינו. הוא היה בטוח שהוא מכיר אותנו, הוא לא הבין שמה שקרה גרם לנו לפעול אחרת".

איתן דוידי חיזק את ידי השר והצבא. "ניתן את כל הזמן הנדרש לצה"ל כדי שישלים את העבודה. אנחנו לא צריכים להתפנות - להישאר בבית זו תמונת הניצחון שלנו. אנחנו כאן כדי לתת חוסן לחיילים שידעו שאנחנו סומכים עליהם. שר הביטחון משחרר את הנצרה וצה"ל עושה את העבודה".