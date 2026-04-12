המשטרה החרימה בסוף השבוע שעבר רמקולים ומערכות הגברה מתוך מסגד בעיירה תל שבע בנגב.

פעולת ההחרמה בוצעה במסגרת מבצע אכיפה של המשטרה, בעקבות תלונות חוזרות ונשנות מצד תושבים באזור על רמת הרעש הגבוהה הנשמעת מהמסגד.

המשטרה ציינה כי בדיקה שערכה מצאה שעוצמת הקול שהושמעה מהמסגד חרגה מהמותר בחוק, וכי ניתקה את ציוד ההגברה ותפסה אותו במסגרת הליכי אכיפת החוק.

תושבים מקומיים זעמו על החרמת ציוד ההגברה של המסגד, וטענו שמדובר בפגיעה בחופש הפולחן.

קריאת המואזין מושמעת מצריחי המסגדים חמש פעמים ביום, כולל לפני תפילת השחר המקדימה את הזריחה. בחלק מהמסגדים הותקנה מערכת הגברה כדי שקריאת המואזין, הנמשכת מספר דקות, תישמע למרחק.

סעיף 2 בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, קובע כי "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים". החוק חל על כל מקור רעש, כולל מערכות הגברה ורמקולים במסגדים.