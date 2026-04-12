צוללנים של שירותי הכבאות איתרו הערב (ראשון) גופה של נער בן 17 מבני ברק, שטבע במעיין עין עקב בנגב בתום סריקות שנמשכו שעות ארוכות.

הצוללנים משו את הגופה מהמים ופעלו לחילוצה מהאזור כדי להעבירה למשפחתו לקבורה.

ממד"א נמסר "נער הובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך להר הנגב, לאחר שטבע במעיין. לאחר פעולות הסריקות והחילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על נער בן 17 ללא סימני חיים, וקובעים את מותו".

אדם סלע פרמדיק איחוד הצלה מסר: "למרבה הצער לא נותר לנו אלא להמתין לקביעת מותו לאחר שהנער נמשה מהמים ללא רוח חיים".