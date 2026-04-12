בזמן ששתי הקבוצות המובילות של ליגת העל בכדורגל משחקות את משחקן במסגרת מחזור סיום העונה הסדירה של עונת 2025/26 בליגת העל שבכדורגל, יש מי שטוען לאפליה בין השתיים.

מדובר על לא אחר מאשר קפטן נבחרת ישראל לשעבר וכוכב מכבי ת"א עד לא מזמן, ערן זהבי.

בפוסט שכתב ברשתות החברתיות, תהה זהבי, סגן מלך השערים בכדורגל בכל הזמנים, כי אין היגיון בהחלטות פיקוד העורף השונות בין ירושלים לתל אביב.

כזכור, בעוד בירושלים אישרו פיקוד העורף לקיים התקהלות ואת קיום משחק הדרבי הירושלמי בין בית"ר להפועל המקומיות בנוכחות קהל אוהדים רב שגדשו את אצטדיון טדי שבבירה, באצטדיון בלומפילד שבתל אביב שם מארחת מכבי ת"א את המוליכה הפועל באר שבע לקרב צמרת מסקרן, התירו פיקוד העורף נוכחות של עד 1,000 אוהדים ואנשי הקבוצות בלבד.

מי שצפה מהצד ולא הצליח להבין מדוע ההנחיות הן כאלה הוא ערן זהבי, שהעלה סטורי ברשתות החברתיות: "מישהו יכול להסביר לי איך יכול להיות שבאצטדיון טדי אפשר לשחק עם קהל בזמן שבבלומפילד מותר להכניס אלף איש?".

יש לציין כי הכוכב לא טען כי מדובר באפליה בשל זהות הקבוצות, אלא בכך שהנחיות פיקוד העורף אינן זהות בין שתי הערים הגדולות של מדינת ישראל.