ישראל מעוניינת לחדש את המלחמה נגד איראן - כך פורסם הערב (ראשון) ב"כאן חדשות".

לפי גורם ביטחוני בכיר, מבצע "שאגת הארי" נעצר מוקדם מדי, מבלי שהופעלו מספיק לחצים על איראן בסוגיות הגרעין והטילים הבליסטיים וכאשר מצר הורמוז נותר סגור.

על פי הדיווח, ישראל ממתינה כעת להחלטתו של הנשיא דונלד טראמפ, כאשר במקביל צה"ל נערך יחד עם צבא ארצות הברית לחידוש המערכה באיראן.

כחלק מההיערכות, תגבורת של כוחות אמריקנים ממשיכה לזרום למזרח התיכון, והתיאומים בין המדינות מתנהלים ברמות הגבוהות ביותר. מחר צפוי לבקר בישראל מפקד פיקוד מרכז האמריקני האדמירל בראד קופר.

במידה ויתקבל האישור מהבית הלבן, ישראל מתכוונת להרחיב את יעדי התקיפה ולפגוע בתשתיות לאומיות ומאגרי אנרגיה ברחבי איראן. המטרה היא להפעיל לחץ כלכלי אנוש על המשטר האיראני, שיאלץ אותו לוותר על שאיפותיו הגרעיניות.