הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) אשר גרוניס, אישרה הערב (ראשון) את מועמדותו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. יו"ר הוועדה הסתייג מהמינוי אך היה בדעת מיעוט.

עם קבלת אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו על כתב המינוי של ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן, שייכנס לתפקידו ב-2 ליוני לתקופה של 5 שנים.

"לאחר שאושר על ידי ועדת גרוניס, חתמתי הערב על מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. האלוף גופמן משמש בשנתיים האחרונות כמזכירי הצבאי. מדובר בקצין מצטיין, נועז ויצירתי, שהפגין לאורך המלחמה ראייה מחוץ לקופסה ותחבולנות מרשימה. אני מאחל הצלחה רבה לאלוף גופמן בתפקידו הבא כראש המוסד, ואני סמוך ובטוח שהוא יעשה רבות למען ביטחון ישראל", אמר נתניהו.

נתניהו הודיע על מינויו של גופמן כבר בתחילת חודש דצמבר. האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה וראש מטה מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

בעברו של האלוף גופמן עומדות שתי פרשיות בעייתיות: הראשונה, בהיותו מפקד חטיבת עציון הוא הפעיל רשת מקורות פלסטינים בגזרה שלא על דעת השב"כ ואמ"ן וזומן לבירור על הפרשה.

הפרשה השניה, החמורה יותר, התרחשה בהיותו מפקד אוגדת הבשן. על פי החשד גופמן, אז קצין בדרגת תא"ל, מבצע השפעה כאשר הוא מנחה שני קצינים תחתיו להעביר מידע שהוגדר על ידי השב"כ וצה"ל כסודי ביותר לנער אורי אלמקייס מאשקלון, אז בן 17, שניהל אתר חדשות בטלגרם.

הנער נעצר על ידי השב"כ והמשטרה והואשם בבגידה ובריגול חמור, בשלב בו כוחות הביטחון לא ידעו שגופמן הפעיל את אלמקייס. רק לאחר שהוגש כתב האישום נגד הנער, הצליחו הסנגורים להוכיח ולחשוף את מעורבות הקצין הבכיר שפעל על דעת עצמו.