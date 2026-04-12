אלפי בני אדם נכנסו הערב (ראשון) לקבר יהושע בן נון שבכפר כיפל חארס שבשומרון, לרגל יום ההילולה.

הכניסה מתקיימת במתכונת מצומצמת ותסתיים בשעה 22:00 בהתאם להוראות פיקוד העורף.

הכניסה מתקיימת כחלק מהכניסות הקבועות שמובילה המועצה האזורית שומרון, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף של המועצה, ובליווי צה"ל.

בכניסה משתתפים מתפללים מכל רחבי הארץ ובהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ושר הבריאות ושר הפנים לשעבר ח"כ משה ארבל מש"ס.

ארבל סיפר בהתרגשות שזו הפעם הראשונה בחייו שהוא מבקר בקבר יהושע בן נון, מקום שהרב עובדיה יוסף ראה בו חשיבות עצומה. "זכינו להגיע היום להילולת יהושע בן נון כאן בכיפל חארת', מעמד נשגב, פעם ראשונה בחיים שלי. ידוע הוידיאו שמרן הרב עובדיה ביקש שיביאו אותו לכאן, ליהושע בן נון. ההפרה הבוטה של הסכמי אוסלו פעם אחר פעם, במניעת גישה למקומות הקדושים, אם זה בקבר יוסף ואם זה בקבר יהושע בן נון ואם זה כלב בן יפונה. החרפה הזו צריכה להיות מוסרת. אני רוצה להודות גם לצה"ל, כוחות הביטחון, לראש המועצה ולמינהלת שפועלים ללא לאות כדי לאפשר גישה גם באור יום לקבר יוסף".

ראש מועצת שומרון אמר סמוך לקבר: "זכות לנו לארח כאן בהילולה של יהושע בן נון את משה ארבל, שהוא ידיד אמיתי בכל מה שקשור לתורה ולארץ ישראל, אתה שותף שלנו שנים רבות. אנחנו עומדים כאן במקום כל כך בסיסי, לא רק בהיסטוריה של עם ישראל אלא בכל הציוויליזציה האנושית, מתחברים לשורשים הכי עמוקים שיש לעם ישראל ולכל העולם התרבותי כולו. מתחברים ליהושע בן נון, ממשיכו של משה רבנו, מנחיל הארץ, הרמטכ"ל היהודי הראשון. אנחנו שולחים מכאן ברכת חזק ואמץ לחיילי צה"ל, לכל מערכת הביטחון, לממשלת ישראל, לנצח את אויבינו בכל מקום שהם, שולחים מכאן ברכת חזק ואמץ לכל המתיישבים בשומרון ובכל אזורי הספר במדינת ישראל, ובפרט כמובן כאן בשומרון, לב ארצנו".