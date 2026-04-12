בית"ר ירושלים מובילה את הליגה כולה ביציאה ממצבי פיגור, כאשר צברה 23 נקודות בשבעה מהפכים העונה, כולל אחד במשחק האחרון מול עירוני טבריה לעיניי יציעים ריקים באצטדיון טדי שבבירה בשל הנחיות פיקוד העורף.

הערב (ראשון) עם דחיפתם של למעלה מ-22,000 אוהדיה, באותו האצטדיון ממש, לא נצרכה בית"ר למהפך דרמטי, במשחק שהיה הרבה יותר מעוד 3 נקודות, אלא כזה על היוקרה של העיר - משחק הדרבי הירושלמי מול הפועל ירושלים.

יתירה מכך, עם דחיפתם של עשרות אלפי אוהדיה, בית"ר עלתה ליתרון מהיר כבר לאחר 22 שניות כאשר עומר אצילי בישל בגאונות לגונסאלס את שער היתרון.

לא מדובר בשער המהיר ביותר העונה, כאשר קארים קימבידי ממ.ס אשדוד עשה זאת יותר מהיר העונה כשהבקיע תוך 16 שניות מול אסף צור.

אצילי שעלה לשחק בהרכב הפותח השתלט על המשחק כולו בחסרונו של המאסטרו והקפטן ירדן שועה המורחק, ובדקה ה-39 כבש שער מרהיב ואופייני לו לחיבורי שערה של היריבה העירונית, הפועל ירושלים.

האדומים מהבירה שמסובכים עמוק בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל, ורק עונש בית הדין על עירוני טבריה הוא שהעלה אותם אל מעל הקו האדום, לא היוו יריבה של ממש לקבוצה הצהובה-שחורה.

וכך אחרי שנתיים וחמישה משחקי ליגה, בית"ר מנצחת בקלות את היריבה העירונית שבדרך אולי לליגה השניה, בעוד בית"ר עצמה בדרך אולי לזכיה מתוקה והיסטורית באליפות המדינה בכדורגל עם סיום העונה הסדירה והמעבר לפלייאוף העליון.