עצרה את המפלה בסטייל. ב-17 המפגשים האחרונים בכל המסגרות ביניהן, הצליחה עירוני קרית שמונה להשיג רק ניצחון אחד על מכבי חיפה, וגם הוא היה באצטדיונם הביתי עם 1:2 בפברואר 2022.

הערב (ראשון) התארחה קריית שמונה שאצטדיונה הביתי מופגז בימים אלו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, באצטדיון סמי עופר שבחיפה, והתוצאה? אותה התוצאה - הפסד גדול.

אז לפני 4 שנים היה זה גם ההפסד היחיד של ברק בכר, מאמן מכבי חיפה לקבוצתו הקודמת קריית שמונה, כאשר עוד קודם לכן הפסיד לה פעמיים בגביע כמאמן הפועל באר שבע.

הערב על כר הדשא באצטדיון סמי עופר ללא קהל אוהדים בשל הנחיות פיקוד העורף, זה היה נראה אחרת לגמרי כאשר כבר בדקה ה-9 עלתה חיפה ליתרון משער של איתן אזולאי. בדקה ה-29 נכנס גיא מלמד במקומו של קאני הפצוע וכבר בתוך דקה גמל עם שער שהכפיל את התוצאה ועוד לפני הירידה להפסקת המחצית הובילה חיפה 1:3 לאחר שאוגריסה רק הצליח לצמק במעט.

מלמד כבש את השני שלו במשחק במחצית השניה ובסיום חיפה מנצחת משחק שישי ברציפות את הצפוניים מקריית שמונה.

שלושה ימים לפני חצי גמר הגביע מול מכבי תל אביב, הירוקים קוטעים רצף הפסדים ומסיימים את העונה הסדירה במקום החמישי, מרחק 7 נקודות מהפועל ת"א הרביעית בטבלה.