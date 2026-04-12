הונגריה בדרך לסיום עידן אורבן. לאחר ספירת כמחצית מהקולות עולה כי מפלגת "טיסה" בראשה עומד ראש האופוזיציה פטר מג'יאר משיגה 136 מ-199 המושבים בפרלמנט.

מדובר בנתון דרמטי הנמצא מעל מאוד לרף של שני שלישים (133 מושבים) - שאם המפלגה תגיע אליו, היא תוכל להכניס תיקונים בחוקה ולבצע רפורמות מקיפות שיבטלו מהלכים שנויים במחלוקת שנקט ראש הממשלה הוותיק ויקטור אורבן במהלך 16 שנות שלטונו.

מנגד, מפלגת השלטון "פידס" בראשות אורבן זוכה כרגע ב-63 מושבים בלבד.

מג'יאר עדכן כי ראש הממשלה המכהן כבר צלצל אליו ובירך אותו על ניצחונו. אורבן עצמו פרסם הודעה בה כתב: "התוצאות ברורות והן כואבות לנו. בירכתי את המפלגה שניצחה. נמשיך לשרת את העם מהאופוזיציה".

מנהיגי אירופה הגיבו בשמחה מופגנת לבחירה של אזרחי הונגריה. נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח עם מג'יאר ואמר: "צרפת מברכת על ניצחונו, שמוכיח את החיבור של העם בהונגריה לערכי האיחוד האירופי".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיב "העם החליט. אני מצפה לעבוד עם מג'יאר. בואו נאחד כוחות לאירופה חזקה, בטוחה - ומעל הכול מאוחדת".

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בירכה "ליבה של אירופה פועם חזק יותר בהונגריה הלילה. הונגריה בחרה באירופה".

גם ראש האופוזיציה הישראלי יאיר לפיד בירך "מברך את פטר מג'יאר ומפלגת טיסה על הניצחון בבחירות בהונגריה. כולנו תקווה שתחת הנהגתך, היחסים בין ישראל להונגריה ימשיכו להעמיק ולהתחזק. בהצלחה".

מוקדם יותר שוחחנו בערוץ 7 עם פרופ' יניב רוזנאי, פרופ' למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן, השוהה בימים אלה בבודפשט.

האו ציין כי יריבו של אורבן אינו אופוזיציונר מובהק, אלא "בשר מבשרה של מפלגת השלטון. הוא הגיע משם, הוא מועמד ימני, אך כזה שיכול להחליף את השלטון".

"הצעירים רוצים עתיד טוב יותר, ואומרים שכעת אנחנו לא מקבלים כסף מהאיחוד האירופי כי אנחנו לא עומדים בקנה אחד עם הערכים האירופיים של עצמאות שיפוטית, שלטון חוק, הפרדת רשויות וזכויות אדם, זה פוגע בנו", מסביר פרופ' רוזנאי. לדבריו, בסופו של יום, סוגיות החיים עצמם הן שמעסיקות את ציבור הבוחרים בהונגריה: כלכלה, בריאות וחינוך, והן מהוות שיקול מרכזי בכוונות ההצבעה. לנוכח כל אלה, הסקרים מצביעים על סיכוי משמעותי לשינוי שלטוני.

לשאלת הקהילה היהודית בהונגריה, אמר רוזנאי כי התמונה מורכבת: מחד, אורבן וממשלתו נחשבים פרו-ישראליים ותומכים בנתניהו; מאידך, בקמפיין שלהם מופיעים אלמנטים שהוא מגדיר כאנטישמיים, בין היתר בקישור בין מגיאר לסורוס ולזלנסקי. "ממה שאני מבין, לא תהיה השפעה גדולה על הקהילה היהודית, כי גם פיטר מגיאר הוא בחור ימני, מתנגד להגירה, כך שלא יהיה שינוי במדיניות ההגירה וחשובה לו הקהילה היהודית שהיא מרכזית כאן. לגבי מדיניות החוץ מול ישראל, קשה לדעת".