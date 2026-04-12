בצל חוסר הוודאות לגבי הימשכות הפסקת האש במלחמה באיראן, הממשלה צפויה להתכנס מחר (שני) ולהאריך את המצב המיוחד בעורף עד לסוף החודש - כך פורסם בכאן חדשות.

ההחלטה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והחשש מהסלמה נוספת בטווח הזמן המיידי.

במקביל לדיון הממשלתי, פיקוד העורף צפוי להודיע על הגבלות משמעותיות לקראת חגיגות יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

מרכז השלטון המקומי כבר פרסם היום המלצה גורפת לדחות את אירועי יום העצמאות בכל רחבי הארץ. בהודעה נמסר: "מתוך אחריות לשלום הציבור ובהתאם למצב הביטחוני, לצד סולידריות עם תושבי הצפון, הוחלט להמליץ על דחיית אירועי יום העצמאות ההמוניים וקיום טקסים קהילתיים מצומצמים בלבד".

עיריות רבות כבר אימצו את ההנחיה והודיעו רשמית כי לא יקיימו חגיגות בשבוע הבא. בין הערים שביטלו או דחו את האירועים: אור יהודה, אשקלון, חיפה, נשר, ערד, גבעתיים, גבעת שמואל, אילת, אשדוד, הקריות, טירת הכרמל, כרמיאל והמועצה המקומית פרדס חנה-כרכור.

ברוב הערים הללו הוחלט להסתפק בטקסי זיכרון ואירועים קטנים בתוך מבנים מוגנים.