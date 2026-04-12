אחרי 11 שנים. מכבי ת"א הפסידה העונה לראשונה מזה 12 וחצי שנים ליריבה העירונית הפועל ת"א בדרבי בליגה, הובסה באחת מתוצאות השפל שלה בידיי בית"ר ירושלים וגם באירופה ספגה תבוסות.

הערב (ראשון) שיחזרה מכבי הישג שלילי רע נוסף בעונה המסוייטת שעוברת עליה ועל אוהדיה, כשהפסידה ליריבה המרה הפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד במסגרת ליגת העל, במה שהיה מחזור סיום העונה הסדירה וסיפר יותר מכל על העונה הרעה שלה.

למעשה, מכבי קיוותה הערב להצליח ולחזור למאבק האליפות ולצמק את הפער בטבלה ל-4 נקודות בלבד, אך הציגה משחק נרפה וחלש מול החבורה מבירת הנגב שמצידה הייתה חייבת לנצח בכדי לשמור על המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל עם סיום העונה הסדירה.

וכך אכן היה.

באר שבע שניצחה את מכבי תל אביב בסיבוב הראשון ועוד לפני כן באלוף האלופים בבלומפילד, אבל בליגה לא גברה עליה שם מאז דצמבר 2015, עלתה ראשונה ליתרון משער של אליאל פרץ בדקה ה-28 וגם שער שיוויון של מכבי בפנדל ה-13 שלה העונה, הכי הרבה בליגה, בדקה ה-56 נענה מיד עם שער אדיר של קנגאווה כעבור פחות מדקה.

המילה האחרונה במשחק הייתה של כוכב האדום ואולי השחקן הזר הטוב בליגה.

בתוספת הזמן של המשחק, רץ קנגוואה יותר מחצי מגרש לבדו ומקרוב בעט כדור חזק לשערה של מכבי.

זה נגמר עם 3:1 מהדהד שמחסל את סיכוייה של מכבי להיאבק כמעט באופן סופי על תואר האליפות עם באר שבע ובית"ר, ונותן לבאר שבע את היתרון בפלייאוף העליון כשהיא מוליכה את טבלת ליגת העל בכדורגל עם 2 נקודות יותר מלבית"ר ירושלים.