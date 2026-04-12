עם סיום העונה הסדירה בליגת העל בכדורגל, במנהלת הליגות פרסמו את לוח המשחקים לקראת המחזור ה-27 בליגת העל, המחזור הראשון של הפלייאוף העליון והתחתון.

מי שהעפילו אל הפלייאוף העליון מלבד הפועל באר שבע מוליכת הטבלה ובית"ר ירושלים סגניתה, אלו גם מכבי ת"א השלישית בטבלה, הפועל ת"א הרביעית, מכבי חיפה החמישית והפועל פתח תקווה השישית.

למעשה, שתי העולות החדשות לליגת העל, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה סיימו את העונה הסדירה בחלק העליון של הטבלה.

עם סיום העונה והעובדה כי באר שבע סיימה אותה במקום הראשון בטבלה, נקבע כי זו תארח את הפועל פתח תקווה השישית בטבלה, בית"ר ירושלים תארח את מכבי חיפה באצטדיון טדי ובמוקד הפלייאוף העליון יעמוד משחק הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל.

כזכור, משחק הדרבי הראשון של העונה התפוצץ עוד בטרם החל, כאשר רימוני עשן וזיקוקים נורו מיציעי אוהדי הפועל תל אביב אל עבר הדשא וכוחות השיטור שנכחו במקום, ובמשחק הדרבי השני של העונה ניצחה לראשונה מזה 12 וחצי שנים הפועל את היריבה העירונית מכבי בדרבי בלתי נשכח. מה יקרה הפעם?