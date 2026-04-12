יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), הגיב הערב (ראשון) לתוצאות הבחירות בהונגריה, המצביעות על מהפך שלטוני ומפלה לויקטור אורבן.

רוטמן ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את המפגינים נגד הרפורמה המשפטית ואת בכירי מערכת המשפט בישראל.

"חבורת מטורללים צעקה כאן ברחובות במשך שנה שהרפורמה המשפטית תהרוס את הדמוקרטיה בישראל ואוטוטו נהיה הונגריה", כתב רוטמן. "והיום גילינו שבהונגריה אפשר להחליף את 'הדיקטטור' בבחירות דמוקרטיות. הוא התקשר אפילו לברך את הזוכה".

בהמשך דבריו, הפנה רוטמן חיצים ישירים לעבר היועצת המשפטית לממשלה ונשיא בית המשפט העליון. "מעורר תקווה שיום אחד גם הדיקטטורים אצלנו, יצחק עמית וגלי בהרב מיארה, יקבלו את תוצאות הבחירות. רואים? אולי בכל זאת יש מה ללמוד מהונגריה".

דבריו של רוטמן מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת בין הקואליציה לדרגים המשפטיים, כאשר הוא משווה את המנגנון הדמוקרטי בהונגריה, ששימש לא פעם כמודל שלילי בעיני מתנגדי הרפורמה, דווקא כהוכחה לכך שהכוח הפוליטי נמצא בידי הבוחר, בניגוד למה שהוא מגדיר כ"דיקטטורה משפטית" בישראל.