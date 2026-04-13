נשארים על המפה. ב-1977 טבע שחקנה היהודי של מכבי ת"א, טל ברודי את מטבע הלשון: "אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה", כאשר מכבי ניצחה את קבוצת צסק"א מוסקבה במשחק שנערך במסגרת גביע אירופה ומחוץ לישראל בשל סירובה של הקבוצה הרוסית לשחק בארץ.

אותה עונה הייתה עונה היסטורית עבור מכבי שזכתה בגביע אירופה לאלופות הראשון בתולדותיה.

הערב (ראשון) מי שיכולה להגיד את המשפט הזה ולהתהדר בו ולקטלג כעונה היסטורית היא דווקא היריבה העירונית, הפועל ת"א שניצחה את מכבי במשחק הדרבי במפעל היורוליג היוקרתי ויותר משהנחילה למכבי הפסד אירופי שלישי ברציפות ומפלה, ניצחון זה מעניק לה את הכרטיס למפעל היורוליג היוקרתי בו שיחקה לראשונה בתולדותיה העונה, גם לעונה הבאה.

הפועל שזכתה אמש במפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה ומתוקף זאת קיבלה את הכרטיס למפעל היורוליג העונה, גברה בקלות על המכבים מת"א בתוצאה 88:99 ובכך הבטיחה את מקומה ב-6 הראשונות של המפעל האירופי היוקרתי עם סיום העונה הסדירה וכאמור גם את הכרטיס למפעל היוקרתי בעונה הבאה - עם ניצחון היסטורי על היריבה העירונית במפעל אירופי.

מכבי, שהגיעה למשחק הערב עם ידיעה כי אפסו סיכוייה להשתחל לפלייאין, קיוותה לפחות להחזיר את מעט הכבוד האבוד בדרבי האירופי אך לא הצליחה למצוא פיתרון מתחת לסלים וירדה מושפלת ממשחק אירופי שלישי ברציפות.