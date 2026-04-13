יותר מ-50 אלף יהודים השתתפו ביותר מ-1,300 סדרי פסח ציבוריים שנערכו מצפון ועד דרום, כאשר במקביל חולקו יותר מחצי מיליון ערכות מצה שמורה לבתי אב ברחבי הארץ.

מאחורי המבצע הרוחני והלוגיסטי עמדו כ-2,000 שלוחים, מנהלי סניפי בתי חב"ד ופעילי חב"ד, שהצליחו להבטיח שמאות אלפי יהודים יחגגו את חג החירות כהלכתו למרות המציאות הביטחונית המאתגרת.

ההיערכות לחג החלה כבר בקיץ שעבר, כאשר בצעירי חב"ד החלו עם המערך הלוגיסטי לחלוקת יותר מחצי מיליון ערכות מצה שמורה. מהאפייה במאפיית המצות בכפר חב"ד, דרך המרכז הלוגיסטי בשדרות ועד לחלוקה מותאמת אישית לשלוחים המקומיים - שחילקו במסירות את המצות לציבור.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד באה"ק, הרב יוסף יצחק אהרונוב, ציין כי השנה נרשמה עלייה חריגה בביקוש: "ראינו ביקוש הולך וגובר לקבלת מצות שמורה. המצות נקראות 'מאכל האמונה', ודווקא כעת, כאשר עם ישראל מתחזק באמונה בזכות הניסים הגלויים שאנו רואים מידי יום לנגד עיננו, לב ישראל ער והביקוש גבר".

כדי לאפשר את קיומם של 1,300 הסדרים ברחבי הארץ, הוכנו כמויות מזון עצומות: כ-15 טון בשר ויותר מ-10 טון מצות חולקו לסדרים, לצד כ-6 טון גפילטע פיש, יותר מטון וחצי חזרת למרור, קרוב ל-3 טון חרוסת, וכ-4 טון תפוחי אדמה וירקות לכרפס. הסדרים הותאמו למגוון רחב של אוכלוסיות - משפחות מסורתיות ושאינן שומרות תורה ומצוות, צעירים, בודדים, קשישים וחיילים.

אחד הפרקים המרגשים והחריגים ביותר התרחש בבתי הרפואה ברחבי הארץ. שלוחי חב"ד הפועלים במסגרת פרויקט "לב חב"ד", בהנהלת הרב לוי מנדלזון, נאלצו להתמודד עם אתגר יוצא דופן: בעקבות מבצע "שאגת הארי" והעברת מאושפזים למרחבים מוגנים, נערכו הסדרים במקלטים ובחניונים התת-קרקעיים. למרות התנאים הקשים, הצליחו השלוחים לקיים סדרים המוניים באווירה חגיגית. בסך הכול חולקו כ-50,000 מצות שמורות למאושפזים, לבני משפחותיהם ולצוותים הרפואיים.

אגף כוחות הביטחון בצעירי אגודת חב"ד, בהנהלת הרב מנחם אופן, פעל בשיתוף פעולה עם הרבנות הצבאית ומפקדי צה"ל. עשרות אלפי ערכות מצה שמורה הועברו לחיילים בבסיסים, במוצבים ובאזורי הפעילות המבצעית. חיילים רבים דיווחו כי הערכות סייעו להם לחגוג את ליל הסדר "כמו בבית", למרות המרחק ממשפחותיהם.

אגף נפגעי הטרור של צעירי חב"ד ליווה באופן אישי יותר מ-4,000 משפחות שכול, פצועים ונפגעי טרור. כל משפחה זכתה לערכת מצות מיוחדת לחג, לצד קשר אישי, ביקורים וליווי רוחני ורגשי.

אגף "חב"ד בעליה", בהנהלת הרב יצחק וגנר, הפועל בקרב דוברי הרוסית והצרפתית, הכפיל השנה את פעילותו וקיים יותר מ-70 אירועי ליל סדר מהצפון הרחוק ועד אילת, בהם השתתפו יותר מ-5,000 עולים. הסדרים נערכו בשפות שונות - רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

בנוסף, הובילו בצעירי חב"ד משדר מיוחד שהגיע לכחצי מיליון ילדים, בשיתוף כוכבי הילדים הגדולים בישראל.

הרב אהרונוב סיכם: "ראינו השנה כיצד למרות המצב הביטחוני - ואולי בגללו, לב ישראל ער. העלייה הגבוהה במספר המבקשים לקבל מצה שמורה ולהשתתף בסדרים הציבוריים, מהווים בשבילנו נקודת התחלה, במטרה להגדיל שוב את היקף הפעילות בשנה הקרובה".