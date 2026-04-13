נתוני עמותת ער"ן והקרן לרווחת נפגעי השואה המתפרסמים הבוקרה (שני) מצביעים על עלייה חדה במצוקתם של שורדי השואה החיים בישראל מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל".

על פי הנתונים, התקבלו בער"ן יותר מ־11,600 פניות, כאשר כשליש מהן הגיעו במהלך מבצע "שאגת הארי".

בנוסף עולה כי כ-50 שורדי שואה נפגעו בבתיהם במהלך המערכה מול איראן, ורבים אחרים מתמודדים עם פחד מתמשך בשל היעדר מיגון מתאים בזמן אזעקות.

במקביל, 36% מהשורדים זקוקים לסיוע ברכישת מזון בסיסי, ו־27% נאלצו לוותר על מזון עקב מצוקה כלכלית או מגבלות ניידות.

עוד עולה מהנתונים כי יותר מ־70 אלף שורדים (65%) חיים לבדם, ורובם (75%) מוגדרים סיעודיים, כאשר מתוארים גם מקרים קשים של בדידות וחוסר אונים בעת אירועי חירום.