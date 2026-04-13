ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את נפתלי בנט וגדי איזנקוט במהלך תדרוך לראשי מטות מפלגתו יש עתיד.

"נמאס לנו מזה שהמחנה הלך לנו על הראש. איפה האופוזיציה? למה אנחנו היחידים שלא ברחו? בנט ברח עוד לפני הבחירות והוא לא ח"כ, איזנקוט ברח באמצע המאבק על חוק ההשתמטות כי לא הסתדר עם גנץ".

בנוסף לפיד התייחס לקמפיין שלו על רקע התקרבות הבחירות, ולאיחודים, ובחר שוב לתקוף את השניים: "זה הקמפיין, ישאלו אתכם על איחודים, כולם רוצים לדבר על זה... התשובה שלי היא שזה עליי. אני אטפל באיחודים. איחודים לא עושים בתקשורת אלא בחדרים סגורים. הוויכוח שנפתלי וגדי מנהלים בטלוויזיה על מי יהיה מספר 1 ומי מספר 2 אלה משחקי אגו שממש עושים רק נזק".

"הבעיה שהם לא סומכים אחד על השני. הפתרון הוא שהם כן שניהם סומכים עליי, הם יודעים שלא אדפוק אותם כי הדבר החשוב באמת הוא שתהיה ממשלה", המשיך לפיד. "כמו שעשיתי את זה בהקמת ממשלת השינוי שגם אז אף אחד לא האמין שזה אפשרי, אני עושה היום עבודת הכנה מאחורי הקלעים וברגע הנכון נשב שלושתנו במרתף שלי ואני אסגור איתם את האיחוד".