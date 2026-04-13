הרב מנחם ליכטמן, בן 52 מבני ברק, נפטר הלילה באופן פתאומי.

ליכטמן, שהיה סופר סת"ם וממייסדי בית המדרש "שמעה תפילתי" בשכונת קריית הרצוג, חש לפתע ברע במהלך הלילה.

פרמדיק של "הצלה" המתגורר בבניין ירד אליו במהירות, ואז איבד ליכטמן את הכרתו. לאחר פעולות החייאה שנמשכו כשעה ורבע, הוא פונה תוך כדי החייאה למרכז הרפואי שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו.

בקהילה מספרים כי היה פעיל בהעמדת שיעורי תורה בבית המדרש בלילי שבתות במשך שנים רבות.

ההלוויה תתקיים היום (שני) בשעה 11:30 בבוקר. מסע הלוויה יצא מביתו ברחוב הרב קובלסקי 3 בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, יעבור דרך בית הכנסת "שמעה תפילתי" בכיכר הי"א, ויגיע לבית החיים סגולה בפתח תקווה שם ייטמן.

ליכטמן הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, מתוכם ארבעה נשואים.