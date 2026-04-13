המשנה למנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק יצא הבוקר (ב') בקריאה חריפה לזהירות לקראת סיום בין הזמנים, לאחר סדרת תאונות קשות שפקדו בחורי ישיבה שיצאו להתרענן.

ביום שישי נפצע צעיר באורח קשה בחוף נתניה ואחיו עדיין מוגדר כנעדר, ואתמול נפטר בחור ישיבה בדרום.

"זה כל כך עצוב. האסונות האלה קורים כשזה יכול להימנע לגמרי", אמר פולק בראיון לרדיו 'קול חי'. "קצת זהירות, קצת להבין את המשמעויות. להבין מה זה ים, מה זה הסתכנות בים, בטח בחוף ללא מציל וגם במקום שבו נכנסים למים כשהים מסוכן. זו שליטה של כל אחד ואחד, דברים שאנחנו חוזרים ומזהירים עליהם בכל שנה מחדש".

פולק הדגיש כי כניסה למים במקומות לא מוכרזים היא הימור על החיים: "צריך להבין מה המשמעות של להיכנס לים בנסיבות כאלו. אנחנו רואים שנים רבות איך בין הזמנים נצבע בצבעים של אבל, וזה פשוט כואב הלב. יוצאים להתרענן, לא כדי להיפגע".

"את כל זה צריכים לדעת לא רק הצעירים, אלא גם ההורים שלהם. במקרים רבים גם ההורים שותפים לחוסר המודעות. הורה צריך לדעת לאן הבן שלו יוצא, האם המסלול מאושר, האם יש מספיק מים והאם התנאים מתאימים. אל תגידו 'לי זה לא יקרה', פשוט תבדקו".

פולק התייחס גם לחילוצים בנחלים ובדרום: "אנחנו רואים מקרים של טעות אנוש שבסופו של דבר נגמרים באסון. זהירות בטיולים זה לא סיסמה, זה עניין של חיים ומוות. אנחנו עומדים עם סטופר ומחכים שייגמר בין הזמנים רק כדי שזה יעבור בשלום, אבל האסון מעורר אותנו כל פעם מחדש".