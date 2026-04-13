הרב קלמן בר בישיבת מועצת הרבנות צילום: דוברות

מועצת הרבנות הראשית לישראל אימצה החלטה מיוחדת להבעת תודה "על הניסים הגדולים שאנו רואים בימים אלו".

נשיא מועצת הרבנות, הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הקריא את ההחלטה במהלך כינוס המועצה.

בתוכן ההחלטה מודה המועצה לראש הממשלה, לחיילי צה"ל ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "על היותם שליחים נאמים להגנת עם ישראל", ומברכת אותם בהצלחה רבה.

"מועצת הרבנות הראשית רואה את ההשגחה של יושב בשמיים על עמו היושב בארץ הקודש, ומודה על הניסים שאנו חוזים בעינינו בימי מלחמה קשה זו", נאמר בהחלטה.

המועצה ברכה את מפקדי וחיילי צה"ל "על המלחמה במסירות נפש ועל עמידתם האיתנה למען אחינו כל בית ישראל", ושלחה חיזוק לראש הממשלה ולשרים "שמנחים את מדיניות ההגנה על העם".

המועצה שלחה תנחומים למשפחות שאבדו את יקיריהם במלחמה - "הן למשפחות של חיילי צה"ל שמסרו נפשם למען העם והארץ, הן למשפחות שאבדו את יקיריהם בפיגועים שמטרתם לפגוע בתושבי ישראל". כמו כן הועלתה תפילה לרפואת הפצועים.

בנוסף, המועצה הודתה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "ולכל הסובבים אותו העומדים על משמר ארצינו והעולם, וכן לחיילי צבא ארה"ב שגם הם בשיתוף פעולה מלא עם חיילי ישראל נלחמים כנגד הרוע והרשע".

ההחלטה הסתיימה בתפילה "שיתקיים בנו ונתתי שלום בארץ ישראל ובעולם, ושמחת עולם לכל תושביה".