שר המורשת, עמיחי אליהו, הודיע על מינויו של רו"ח נעם דרייפוס למנכ"ל "המרכז למורשת מלחמת ששת הימים - גבעת התחמושת".

עם אישור המינוי, ביקש השר אליהו להודות למנכ"ל היוצא, כתרי מעוזף על פועלו. "כתרי הוא האדריכל של שימור הזיכרון בגבעה. במשך עשרות שנים, במסירות שאין לה תחליף, הוא הפך תל חורבות לאתר לאומי חי. אנחנו לא רק מחליפים מנכ"ל, אלא מעבירים את המקל של 'שומר החומות' מידיו האמונות של דור המייסדים לידיו של דור המנהיגות הבא, שיבנה קומה חדשה על גבי היסודות האיתנים שהניח כתרי".

נעם דרייפוס מביא עמו ניסיון ניהולי וציבורי מוכח בקו החזית. בעשור האחרון כיהן כמנכ"ל ארגון "לודאים", שם ניהל מערכות חינוך קהילה ורווחה בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח.

במשרד המורשת מציינים כי "שמו של דרייפוס עלה לכותרות בזכות עמידתו הנחושה והנהגת הקהילה בזמן פרעות תשפ"א בלוד; שם, בתוך אירועים קשים של התפרעויות ואלימות, הפגין מנהיגות שקולה ואמיצה, דאג לחוסן התושבים ופעל לשיקום הריבונות והרוח היהודית בעיר. ניסיון זה, יחד עם שירותו כלוחם ביחידת "דובדבן", מכשירים אותו להובלת אתר המסמל יותר מכל את העמידה היהודית האיתנה".

השר אליהו ציין כי "הציבור הישראלי צמא היום לזהות ולגבורה. נעם דרייפוס, שבעצמו עמד במבחנים מנהיגותיים בשעותיה הקשות של העיר לוד, הוא האיש הנכון לחבר את הצעירים של היום לסיפור של תשכ"ז. המטרה שלנו היא שכל חייל וכל נער סבתא ונכד שיבקרו בגבעה, יבינו שהם חלק משרשרת גבורה נצחית".

נעם דרייפוס הוסיף "אני ניגש לתפקיד זה בחרדת קודש ובזכות גדולה. גבעת התחמושת היא לא 'מוזיאון של העבר', היא המצפן הערכי שלנו לעתיד, דווקא בימים אלו, כשאנו רואים את עוז הרוח של לוחמינו, המשימה שלנו היא להעמיק את השורשים ולחזק את הרוח שפורצת מתוך התעלות כאן בירושלים לכל עם ישראל ולחבר עוד ועוד קהלים וציבורים לירושלים ולרוח הגדולה הזו שעוברת מדור לוחמי מלחמת ששת הימים לדור של מלחמת התקומה, אני מודה לשר על האמון, ולקודמי כתרי מעוז על מפעל החיים שהפקיד בידינו".