משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם היום, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, דו"ח המציג תמונה חריפה של התעצמות האנטישמיות בעולם.

לפי הנתונים, בשנה האחרונה נרשמו 958 תקריות אנטישמיות ב-72 מדינות, לצד 20 יהודים שנרצחו באירועים שונים. הדו"ח מצביע על זינוק באלימות, בהסתה ובפגיעה בקהילות יהודיות, במיוחד לאחר התפתחויות גיאופוליטיות ואירועים ביטחוניים משמעותיים.

מהנתונים עולה כי מעל 70% מהאירועים התרחשו במדינות המערב, בהן חיות הקהילות היהודיות הגדולות. בארצות הברית נרשמו למעלה מ־300 תקריות, בבריטניה מעל 130, ובמדינות נוספות כמו צרפת, גרמניה, קנדה ואוסטרליה נרשמו עשרות אירועים בכל אחת. סוגי האירועים כללו תקיפות פיזיות, ונדליזם, הצתות מבנים קהילתיים והפגנות עם מסרים מסיתים.

עוד עולה כי קיימת החרפה בשיח האנטישמי במדינות המאפשרות זאת בשם "חופש הביטוי", בעיקר באזורים בהם מרוכזות אוכלוסיות מוסלמיות ופלשתינאיות. הדו"ח מתאר תהליך מתמשך שבו הסתה ברשת מובילה לפגיעה ברכוש ובהמשך גם לפיגועים קטלניים נגד יהודים. בנוסף, נרשמו עשרות אירועי חרם ודה-לגיטימציה כלכלית נגד גורמים יהודיים.

שר התפוצות עמיחי שיקלי אמר, "קנדה, אוסטרליה ומשיגן הן דוגמאות רעות לאיך לא מתמודדים עם אנטישמיות. מה שהתחיל בהסתה ברשת ממשיך באופן ישיר לפיגועים כנגד הקהילה היהודית. ממשלה שלא תפעל ביד קשה כנגד ארגונים ומחוללי אנטישמיות תצטרך להתמודד בעתיד עם אירועים קשים הרבה יותר". לדבריו, מגמות עומק בארצות הברית מובילות לשיח מסוכן הגולש לעיתים לקונספירציות אנטישמיות.

בדו"ח מובא גם מקרה בוחן לפיגוע בחוף בונדי באוסטרליה, שבו נרצחו 15 יהודים במהלך חג החנוכה. לפי הממצאים, האירוע משקף דפוס של הסתה מתמשכת ברשת, פגיעה ברכוש יהודי והסלמה עד לפיגוע קטלני, תוך ציון חוסר מעש מצד הרשויות המקומיות.

הדו"ח מדגיש גם את תפקידה המרכזי של הזירה המקוונת בהגברת האנטישמיות. בשנת 2025 נרשמה התעצמות משמעותית של תוכן אנטישמי ברשתות חברתיות, הן בפלטפורמות טקסטואליות והן בפלטפורמות וידאו, כאשר לעיתים התכנים מוצגים בצורה מרומזת באמצעות סמלים, עריכה חזותית ונרטיבים מסולפים.

בנוסף, מצביעים הממצאים על קשר בין פעילות ארגונים קיצוניים לבין הפצת אנטישמיות ודה-לגיטימציה של ישראל בזירה הבין-לאומית. הדו"ח מתאר פעילות משולבת הכוללת קמפיינים אזרחיים, פעילות משפטית והשפעה על השיח הציבורי, לצד שימוש בדיסאינפורמציה ובתכנים כוזבים לעיצוב תפיסות ציבוריות נגד יהודים וישראל.