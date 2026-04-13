נתניהו נפגש עם מדליקי המשואות ביום השואה צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו נפגשו אתמול (ראשון) עם שורדי השואה שנבחרו להשיא משואה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, במשרד ראש הממשלה בירושלים.

בני הזוג שמעו את סיפוריהם האישיים של השורדים ונפעמו מגבורתם מול הצוררים הנאצים ומסיפורי עלייתם ותרומתם לתקומת המדינה.

ראש הממשלה הקביל בין חוסר המגן שחוו השורדים באירופה לבין עוצמתו הנוכחית של צה"ל במערכה מול איראן, והדגיש את השינוי ההיסטורי במצבו של העם היהודי.

"תודה לכם שבאתם. רעייתי ואני נפגשים איתכם מדי שנה, וזהו רגע מרגש בצורה בלתי-רגילה כי אתם אדירי הרוח. עברתם סבל בל-יתואר ובאתם לארץ ישראל להשתתף בתקומה הגדולה. היום אנחנו צדים את הצוררים. מנענו מהם לממש את תוכנית ההשמדה שלהם בעוצמה שהביאה את מדינת ישראל לשיא כוחה מאז הקמתה.

מי היה מאמין לפני 80 שנה שהטייסים והטייסות הנועזים שלנו יהיו מעל שמי איראן, מעל שמי טהרן, ולא לבד - אלא כנף-אל-כנף עם המעצמה הגדולה בעולם כדי לפגוע בצורר. זה שינוי עצום במצב שאתם חוויתם על בשרכם. וזה אומר שעם ישראל חי, חזק, עוצמתי. לא תהיה שואה נוספת", אמר נתניהו לשורדי השואה.