תיעוד: פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג׳בייל צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 98 השלימו את כיתור העיירה בינת ג'בייל בדרום לבנון הנחשבת למעוז חיזבאללה והחלו במתקפה נרחבת על יעדי טרור במרחב. הפעילות מתבצעת כחלק מהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת להסרת איומים וביצור מרחב האבטחה סמוך לגבול.

במהלך השבוע האחרון, צוותי הקרב החטיבתיים של הצנחנים, הקומנדו וחטיבת גבעתי, בפיקוד האוגדה, הידקו את המצור על העיירה המזוהה כמעוז אסטרטגי של חיזבאללה.

עם המעבר להתקפה, חיסלו הכוחות למעלה מ-100 מחבלים בקרבות עצימים, הן בהיתקלויות פנים אל פנים והן באמצעות הכוונת תקיפות מהאוויר.

בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות איתרו מאות אמצעי לחימה והשמידו עשרות תשתיות טרור, בהן מפקדות ומחסני נשק ששימשו את הארגון.