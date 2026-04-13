נתונים קשים נחשפו הבוקר (שני) בדוח האנטישמיות השנתי של אוניברסיטת תל אביב. על פי הממצאים, שנת 2025 סימנה נקודת שפל היסטורית עבור הקהילות היהודיות במערב, עם מספר הנרצחים הגבוה ביותר שתועד זה למעלה מ-30 שנה.

20 בני אדם נרצחו על רקע אנטישמי בארבע תקריות שונות במדינות המערב. התקרית החמורה ביותר נרשמה בסידני, שם נרצחו 15 בני אדם בפיגוע במהלך חג החנוכה.

בקנדה מספר התקריות שילש את עצמו לעומת 2022. היהודים, המהווים אחוז אחד מהאוכלוסייה, הם היעד ל-72% מפשעי השנאה במדינה.

בבריטניה ובניו יורק נרשמה עלייה בתקריות גם לאחר סיום המלחמה בעזה, מה שמעיד לפי החוקרים על כך שהאנטישמיות הפכה למגמה שאינה תלויה עוד באירועים ביטחוניים בישראל.