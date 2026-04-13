דלית דיסטל תקפה, נציגי הייעוץ המשפטי יצאו ערוץ הכנסת

יום הדיונים בוועדה המיוחדת לחוק התקשורת נפתח הבוקר (שני) בעימות קשה. יו"ר הוועדה, ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן, פתחה במתקפה חריפה נגד צוות הייעוץ המשפטי של הכנסת, מה שהוביל לעזיבתם המופגנת של המשפטנים את האולם.

המהומה החלה כאשר דיסטל-אטבריאן הודיעה כי לא תאפשר "פיליבסטר משפטי" על פרק ב' של הצעת החוק. "הייעוץ המשפטי מתעלם מהאג'נדה שלנו ומהאני מאמין של השר", הטיחה היו"ר ביועצים המשפטיים. "הכנסתם את המועצה תחת כנפי היועמ"שית. אתם לא התכלית. דעותיכם אינן רלוונטיות כאן. מה שקורה כאן מדליק לי נורות אדומות".

שר התקשורת, שלמה קרעי, הצטרף למתקפה וטען כי הנוסח מצוי אצל היועצים למעלה מחודש וכי העיכוב אינו מקצועי. בעקבות הדברים הקשים, אסף צוות הייעוץ המשפטי את חפציו ועזב את הדיון במחאה. דיסטל סיכמה את האירוע במילים: "יצא המרצע מן השק, הם עזבו כי הם נפגעו. זה גוף שלא מבין את מקומו".

ח"כ שלי טל מירון (יש עתיד) התייצבה כחומה בצורה להגנת הדרג המקצועי. "אני לא חותמת גומי פה", צעקה טל מירון לעבר היו"ר. "הם עושים את עבודתם. אין צורך להיות כאן, תעשו ועדה עם עצמכם".

לאחר שלוש קריאות לסדר בתוך זמן קצר, הורתה דיסטל לסדרנים להוציא את טל מירון בכוח מהאולם. בעת הוצאתה המשיכה חברת הכנסת למחות וכינתה את ההתנהלות כלפי המשפטנים "בושה".