פרשת שחיתות חמורה ברשות המסים: שוטרי יאל"כ (היחידה הכלכלית) בלהב 433, יחד עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המסים, עצרו הבוקר (שני) סוכן ביטוח ועובד רשות המסים בחשד לניהול רשת מתוחכמת של מרמה, שוחד ועבירות מס.

לפי החשד, החשודים פעלו בשיטה שיטתית להוצאת כספי תגמולים ופיצויים מקופות פנסיה של עמיתים לפני המועד החוקי. כדי לאפשר את המשיכה המוקדמת מבלי לשלם את המס הכבד הנדרש בחוק, יצרו החשודים מצגי שווא וזייפו אישורים רשמיים.

מהחקירה עולה כי המעורבים פעלו בצוותא. החשודים הזינו נתונים כוזבים במערכות המחשוב הרלוונטיות כדי "להכשיר" את שחרור הכספים. החשד הוא כי עובד רשות המסים קיבל שוחד עבור שיתוף הפעולה, והכספים שהופקו מהמרמה הולבנו בדרכים שונות.

במשטרה ובלהב 433 מציינים כי החקירה בראשיתה וצפויים להיחקר עשרות מעורבים נוספים. החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

ברשות המסים ובלהב 433 מזהירים את הציבור מפני "פתרונות קסם" למשיכת כספי פנסיה: "משיכה מוקדמת שלא כדין פוגעת באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות. היענות להצעות לעקיפת חבות מס עלולה להוביל להליכים פליליים, חילוט כספים וקנסות כבדים".