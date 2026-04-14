התסכול מדייט מושלם שאין בו משיכה הוא אחת החוויות הנפוצות במגזר. רגע לפני שאתם חותכים את הקשר, כדאי לבדוק האם המצפן הפנימי שלכם עובד נכון, או שאולי מנגנוני הגנה ישנים מנהלים אתכם.

קבלו טעימה קטנה מתוך שיעור של ד"ר ציפי ריין (בסדנת "חסמים בדרך לאינטימיות" - של פרויקט 252), שעושה סדר בבלגן.

במצב טבעי ובריא, הגוף שלנו הוא מראה מדויקת לעולם הרגשי. הוא עובד כמו רמזור. כשאנחנו חשים התרגשות, הגוף מראה את זה. כשאנחנו לא נמשכים, זה לרוב איתות לגיטימי לחלוטין של המערכת שהאדם שמולנו הוא פשוט לא הפרטנר הנכון. במקרים כאלה, אומרת ד"ר ריין, אסור ללכת בכוח. צריך לכבד את האיתות הזה ולהמשיך הלאה.

אבל כאן מגיע המלכוד: אצל רבים מאיתנו, המצפן הזה פשוט התקלקל או יצא מאיפוס.

כשחוסר משיכה הוא בעצם פחד

אחרי אכזבות קודמות, פגיעות בעבר או סתם שחיקה של עולם הדייטים, מנגנון ההגנה שלנו הופך לזהיר מדי. במצב כזה, חוסר המשיכה לא באמת קשור לדייט שיושב מולנו. הגוף פשוט משתמש בתירוץ של "אין משיכה" כדי להרחיק אותנו מאנשים טובים ובטוחים, כי קרבה אמיתית נראית לו פתאום כמו דבר מאיים.

ככה יוצא שאנחנו דוחים פעם אחר פעם דווקא את מי שיכול לבנות איתנו בית יציב, רק בגלל חסם פנימי שמתחפש לבררנות אסתטית.

אז איך נדע אם המצפן שלנו תקין?

יש דרך פשוטה לבחון אם מדובר בחוסר התאמה אמיתי או בחסם שמנהל אותנו: שימו לב לדפוסים שלכם. אם אתם יוצאים מדי פעם עם אנשים ופה ושם כן חווים משיכה, המערכת שלכם כנראה תקינה.

ד"ר ריין מביאה כדוגמה בחור שיצא עם לא מעט בנות ובחלק מהמקרים הרגיש חיבור פיזי ורגשי ברור, גם אם הקשר לא הבשיל בסופו של דבר לחתונה. חוויה כזו מעידה על מצפן שעובד כראוי. אותו בחור פשוט עדיין לא מצא את הדיוק שלו ואת האדם הנכון, אבל אין לו פחד מהותי מקרבה. במצב כזה, ההמלצה היא להמשיך לחפש ברוגע מתוך ידיעה שהמערכת עובדת.

לעומת זאת, התמונה משתנה לחלוטין כשיש דפוס של פסילות חוזרות ונשנות. קחו למשל בחור אחר שיוצא עם עשרות רבות של בחורות ותמיד נתקע באזור הדייט החמישי מסיבה חיצונית אחרת. פעם אחת הבחורה נמוכה מדי לטעמו, פעם אחרת סגנון הדיבור שלה מפריע לו, ובפעם הבאה זה בכלל סגנון הלבוש. הדפוס החוזר הזה צועק דרשני.

במקרה כזה, ברור שלא מדובר בבעיה אובייקטיבית אצל כל עשרות הבחורות שיצא איתן. הבעיה האמיתית היא חסם פנימי שמשתמש במשיכה כתירוץ מושלם כדי לברוח מאינטימיות ממשית ומהצורך לקבל החלטה מחייבת.

החדשות הטובות הן שברגע שמזהים את החסם, אפשר להתחיל לפצח אותו וללמוד שפת משיכה חדשה. ד"ר ריין מסבירה כי משיכה היא לא רק מכת ברק רגעית, אלא מיומנות שאפשר לפתח דרך הכרת "חדרי הלב העמוקים" של האדם שמולנו. ממש כמו באגדה על היפה והחיה, כשאנחנו לומדים להכיר באמת את הפנימיות, את חוכמת הלב ואת הטוב של הצד השני, המוח שלנו מתחיל לצבוע את המראה החיצוני בצבעים של אהבה.

פתאום, תווי פנים שנראו לנו רגילים הופכים ליפים ומושכים בזכות האור שהאדם מקרין.

ד"ר ציפי ריין היא פסיכולוגיות ומטפלת מינית ומשפחתית, ובנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

