מינויו של האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, לראש המוסד אושר על ידי ועדת גרוניס אך צפוי להגיע גם לבג"ץ.

האם המינוי המדובר יצא בסופו של דבר לפועל? עודד עילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, טוען שאין שום בעיה אמיתית במינוי.

"רחרחתי קצת על רומן גופמן וקיבלתי באמת תשבחות מקיר לקיר בנוגע ליכולות המקצועיות, היכולות המנהיגותיות", אמר עילם בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "הייתי רוצה להגיד משהו גם על הנושא של אנשים ללא רבב. אנשים ללא רבב הם כאלה שרק מגישים קורות חיים בלינקדאין. טהרנות וצדקנות אלה האויבים הכי גדולים של השכל הישר. יש גם אלופים בצה"ל כמו צ'יקו תמיר ועימאד פארס שהעיפו אותם על זוטות. אני מכיר מפקדים בכירים שספגו הערות פיקודיות קשות יותר וקודמו", אמר עילם.