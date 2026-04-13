בית המדרש גבעת שמואל יקיים ביום רביעי הקרוב, כ"ח בניסן, את מבחן "חיי עולם" באולם רמדה, בהשתתפות הרבנים הראשיים, ראשי ישיבות, שר האוצר ואישי ציבור.

בית המדרש - גבעת שמואל כבר מזוהה זה שנים רבות עם שילוב ייחודי של לימוד תורה עמוק, קהילתיות חמה ומחויבות לאומית. בימי שגרה לומדים בכולל האברכים של בית המדרש כ-50 אברכים מבוקר ועד לילה. מאז פרוץ המלחמה, למעלה מ-80% מהאברכים וחברי הצוות גויסו למילואים, חלקם לחמו ועדיין לוחמים בחזיתות השונות.

משה נעמן, מנהל בית המדרש, שגויס בעצמו לתקופות מילואים ארוכות, משתף בשליחות המיוחדת: "בית המדרש שלנו הוא מרכז שוקק וחי של תורה ותפילה. מדי שבוע משתתפים למעלה מ1000 איש בתוכניות הלימוד השונות. סטודנטים, נוער, גמלאים ילדים נשים וגברים אנו רואים בו עמוד תווך של תורה במרכז הארץ. גם כשרובנו התגייסנו, היה ברור לנו שלא ניתן לתת למפעל האדיר הזה להיעצר. אדרבה - חייבים לחזק את הרוח. לכן החלטנו להגביר ולהוסיף קדושה בכל הזדמנות".

מארגני "חיי עולם" מזמינים את כל לומדי הגמרא ברחבי הארץ להתחבר למיזם. להרשמה ופרטים נוספים לחצו כאן>>>

קולות הלימוד לא נפסקו לרגע

למרות העומס הכבד על כתפי הלומדים והלוחמים, דאגו בבית המדרש שקולות הלימוד לא ייפסקו אפילו לרגע. כחלק מהמאמץ לשמור על לוח זמנים צפוף ואף להרחיב אותו, המשיכו גם במיזם הייחודי “חיי עולם" - מבחני שינון ובקיאות על דפי גמרא, הפתוחים ללומדים מכל רחבי הארץ.

המיזם, שהחל לפני כשלוש שנים, כבר הפך למסורת משמעותית. עד כה השתתפו בו 1200 תלמידים בני הציונות הדתית מלמעלה מ-60 ישיבות - תיכוניות, הסדר וגבוהות.

מאות נבחנים על עשרות אלפי דפי גמרא

לפני שנה הפעם החמישית מאז הושק המיזם, שהוקדש לזכרו של אברך בית המדרש יהונתן יוסף חברוני ז"ל - שנספה באסון מירון והיה מתמיד גדול בשינון - התכנסו מעל 1000 לומדים בגילאים שונים. הם הגיעו ממוסדות תורניים מגוונים, לצד בעלי מקצועות חופשיים וגם לוחמים בעלי מדים ודרגות קצונה. כולם נבחנו יחד על עשרות אלפי דפי גמרא.

השינון - מפתח לניצחון

ינון גלזר, ממארגני המיזם, שמשרת אף הוא במילואים בימים אלה, משתף: "מרגש מאוד, במיוחד בימים כאלה של מלחמה ולחצים מכל עבר, לראות מאות אנשים שמוכנים להשקיע ולהתרכז כל כך בלימוד התורה, לעמול בה ולמעשה ‘לקנות’ אותה. כשהתחלנו את המיזם האמנו בו מאוד, ועדיין אנחנו מופתעים ושמחים לראות כיצד הביקוש עולה ממועד למועד, מדי חצי שנה. התשוקה ללימוד ולחזרה עליו מחזקת את כל הציבור".

אוהד הייזלר, גם הוא מראשי המיזם ולוחם מילואים, מסכם: "לימוד התורה לצד השותפות במלחמה הוא שמחיה ומחזיק את רוח הלוחמים. אנחנו מקיימים בפועל את דברי הגמרא במסכת קידושין - שכאשר דברי תורה משוננים ומחודדים בפינו, התוצאה היא שעמים ייפלו תחתינו ואנו ננצח, בעזרת השם".

צילום: נחשון פילפסון

