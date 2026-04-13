לקראת השיחות בין נציגי ישראל ולבנון בארצות הברית, קרא אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, לטפל באופן נחרץ באיום על תושבי עירו מצידו של ארגון הטרור חיזבאללה.

"אנשים נמצאים יותר מ-40 ימים מתחת לאדמה, אנחנו רואים שביתר הארץ מתחילים לעבוד על לימודים, מקלים הנחיות, בזמן שפה אנחנו לא צופים מתי זה יגיע אלינו", אמר שטרן בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "עם כל זה, יש לנו ציפייה אחת - לסיים את הסיפור על חיזבאללה. אנחנו צריכים את חיסול הארגון הזה אחת ולתמיד - אם אנחנו יודעים לחסל ארגונים בתימן ובאיראן, אין שום סיבה שלא נדע להתמודד עם האיום הכי גדול שקיים מאז 1982".

על רקע השיחות הצפויות בין שגרירי ישראל ולבנון בארצות הברית, אמר שטרן כי "מי שצריך לתת לנו את הביטחון זו הממשלה בירושלים, לא הממשלה בביירות ולא הממשלה בוושינגטון. במקרה הזה השאירו אותנו ללא מיגון. אנחנו מצפים שלפחות עכשיו לא יפקירו ואחת ולתמיד, ויתנו לזה סוף. איך אמרו בשנות ה-90? קורבנות השלום? אנחנו לא רוצים להיות קורבנות השלום. אנחנו מצפים שאחת ולתמיד יחסלו את האויב הזה".

שטרן סיפר מה עובר על ילדי עירו והאזור. "אנחנו גדלנו ככה, אני הייתי מאותם ילדים שראיינו במקלטים, ולנו הבטיחו שהילדים שלנו לא יהיו במקלטים".

הוא התריע: "הדור היום הוא לא הדור של ההורים שלנו שנאחז בכל מחיר. היום אתה רואה זוגות צעירים שרואים את הילדים שלהם ככה ואומרים: 'זה לא מגיע להם', לוקחים אותם והולכים".