אל"מ (במיל’) ד"ר ז'ק נריה, לשעבר בכיר באמ"ן וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר מהציפיות להסדר מדיני בצפון.

לדבריו המשא ומתן המתגבש בין ישראל ללבנון, אינו אלא מהלך למראית עין, שאינו מגובה ביכולת ביצוע בשטח הלבנוני.

לדברי נריה, המכשול העיקרי אינו רצון הממשלה בביירות, אלא חוסר האונים שלה מול ארגון הטרור. "ממשלת לבנון אולי חפצה בשקט, אך היא אינה מסוגלת לאכוף פירוז או נסיגה בשל הפחד המשתק מחיזבאללה".

נריה מדגיש כי כל עוד חיזבאללה לא הוכרע צבאית באופן סופי, הוא ימשיך למנוע מהמדינה הלבנונית לפעול באופן עצמאי.

הוא גם הצביע גם על המורכבות הישראלית. לדבריו, הלחץ מצד הממשל בארה"ב מונע מישראל להגיע להכרעה ברורה, מה שמוביל למצב של "דשדוש במקום" בדרום לבנון. "מדברים על הסכם, אבל בפועל ממשיכים להילחם", אומר נריה, "ובינתיים חיזבאללה נשאר חזק ומונע כל שינוי אמיתי בשטח".

"ללא תבוסה צבאית מוחצת של הארגון, כל נייר שייחתם יהיה חסר ערך ולא יוביל ליישום המיוחל של הרחקת האיום מגבול הצפון", הוא מסכם.