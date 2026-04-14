משרד הבינוי והשיכון פתח את ההרשמה להגרלת "דירה בהנחה" לשנת 2026, במסגרתה יוגרלו כ-7,922 יחידות דיור ב-82 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

ההגרלה מציעה למשפחות זכאיות הטבות כלכליות משמעותיות שערכן עשוי להגיע למאות אלפי שקלים ואף יותר, כאשר אתר ההרשמה מדווח על עומסי נרשמים כבדים.

על פי נתוני משרד הבינוי והשיכון, רשימת הערים המשתתפות כוללת מוקדים מבוקשים במרכז הארץ לצד יישובים בפריפריה. בין הערים הבולטות בהגרלה זו ניתן למצוא את מעלה אדומים עם 1,663 יחידות דיור, קרית גת עם 1,433 יחידות דיור וכפר סבא עם 1,045 יחידות דיור. ערים נוספות המשתתפות בתהליך הן בית שמש (425 יחידות), ראשון לציון (148 יחידות), אשדוד (256 יחידות) ונהריה (218 יחידות).

לוחות הזמנים להשתתפות בהגרלה מחייבים היערכות מוקדמת, כאשר המועד האחרון להנפקת אישורי זכאות נקבע ליום חמישי, ה-30 באפריל 2026. מועד קריטי מי שלא ינפיק את האישור עד למועד זה לא יוכל להשתתף בסבב הנוכחי. ההרשמה להגרלות עצמן תיסגר ביום חמישי, ה-7 במאי 2026, בשעה 23:59.

כללי הזכאות השנה ממשיכים לתת עדיפות משמעותית למשרתי המילואים, להם מוקצים 50% מהדירות בכל הגרלה. בתוך מכסת המילואים קיימת עדיפות פנימית של 25% למשרתי מילואים המוגדרים כלוחמים. בנוסף לכך, תושבים המוגדרים כבני מקום ימשיכו ליהנות מעדיפות בהגרלות הנערכות בעיר מגוריהם.

