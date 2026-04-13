אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו נפתחו הערב (שני) בעצרת הממלכתית ב"יד ושם" בירושלים. לאור המצב הביטחוני והוראות פיקוד העורף, העצרת הוקלטה מראש ללא קהל.

העצרת עסקה השנה בנושא "המשפחה היהודית בשואה". את אבוקת הזיכרון הדליק יו"ר מועצת "יד ושם", שורד השואה הרב ישראל מאיר לאו.

בעצרת השיאו שישה שורדי שואה משואות: סעדיה בהט, מיכאל סידקו, מרים בר לב, משה הררי, אילנה-לינה פלח ואביגדור נוימן.

את תפילת "אל מלא רחמים" נשא השופט בדימוס מנחם נאמן (88), לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה.

מחר בבוקר בשעה 10:00 תישמע ברחבי הארץ צפירת זיכרון בת שתי דקות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא נאום שחיבר בין שואה לתקומה ובין זיכרון העבר למלחמה המשתוללת בהווה. "עמנו, שעבר את השואה - הפרק האפל והמתועב ביותר בהיסטוריה האנושית - בחר לא רק לשרוד, אלא לצמוח, ליצור, להיבנות - ולבנות כאן, במקום הזה, בית לאומי על יסודות של תקווה, אמונה וערבות הדדית. בית שהוא נס, פלא פלאים. בית שנבנה בעמל ובדמעות ונקנה במחיר כבד מנשוא, בית הנשען, גם היום, על אותה רוח של משפחה ועל הידיעה הפשוטה - עבור כל מי שחי כאן מכל העדות, האמונות ותפיסות העולם: שאין לנו בית אחר ושאנחנו פה להישאר לנצח".

הנשיא התייחס למלחמה הנמשכת זה שנתיים וחצי, מאז טבח השבעה באוקטובר: "את הבית הזה אותו בנינו, יש מי שמבקשים להשמיד גם היום. כבר שנתיים וחצי שמדינת ישראל מצויה במלחמה, מאז אותו יום נורא, טבח השבעה באוקטובר. בכל מקום ובכל אתר אליהם אני מגיע, אני רואה את החברה הישראלית, ואת הרוח המפעמת בה. לאורכה ולרוחבה של הארץ, במקלטים, בזירות ההרס, בבתי החולים, בחמ"לים ובמוקדי ההתנדבות - אני רואה את האחריות, הגבורה, המסירות והערבות ההדדית. זוהי הרוח שמופיעה בנו כשאנחנו נלחמים ביחד על ביתנו הלאומי היחיד, על מדינתנו האהובה, זו רוחו של עם שבוחר בחיים - וקם. שואג - ומתגבר כארי".

"ולצד זה, בכל רחבי המדינה בשעתה הקשה, אני שומע גם דרישה עמוקה, החוזרת שוב ושוב, שנזכור, שכולנו שותפים בבית הזה, שאנחנו שייכים זה לזה, שאנחנו - משפחה".

בשיא דבריו שלח הנשיא מסר של פיוס פנימי: "ההיסטוריה שבה ומלמדת אותנו את מחירם הכבד של ריבים ופירוד מבית, ומנגד את עוצמתן של ערבות הדדית ואחווה. מתוך הזיכרון הזה, מתוך כל מה שעבר על עמנו, עלינו לומר לעצמנו: משפחה יכולה להתווכח - אך אסור לה להיקרע. עלינו לומר לעצמנו במיוחד היום: לא קמנו מאש המשרפות כדי להישרף באש המריבה".

בהתייחסו למערכה מול המשטר בטהרן וגרורותיו הוסיף: "אנו בימים היסטוריים. בשבועות האחרונים, נלחמה מדינת ישראל במשטר האיראני בעוצמה, בשיתוף פעולה יוצא דופן עם צבא ארצות הברית וצבאות נוספים באיזור - וגם בשעה זו כוחותינו פרוסים בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון ובזירות נוספות, קרובות ורחוקות. למערכה הזו יש לצערנו מחירים כבדים, גם בימים האחרונים. אויבינו, לא בוחלים בשום אמצעי כדי להרוג אותנו ולרצוח בנו, אזרחים תמימים, ובכלל זה שיגור טילים כבדי משקל, וטילים המצוידים בפצצות מצרר, על ריכוזי אוכלוסין".

הנשיא סיים בפנייה למשפחות השכולות והפצועים: "ברגע הקדוש הזה, אני מבקש לפנות אליכם - לכל מי שאיבדו את יקיריהם, לכל מי שנפגעו ונפצעו בגופם או בנפשם: אני רואה אתכם, אני כואב איתכם. אני מבקש לנחם ולחזק אתכם. העם כולו עומד לצידכם, בחיבוק, בדמע ובחיזוק".