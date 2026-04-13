הכנסת קיימה השנה את אירוע "זיכרון בסלון" המסורתי במתנ"ס בית ווסק בעיר אשקלון, בסימן חיבור בין זיכרון השואה למציאות הביטחונית המורכבת.

יושב-ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אירח למפגש את שורד השואה ישעיהו פויר, בנוכחות ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, מנכ"ל הכנסת צ'יקו אדרי ונציגי תנועות נוער מהעיר.

במרכז האירוע עמד סיפורו של ישעיהו פויר בן ה-93. ישעיהו, שהיה בן שבע בלבד כשפרצה המלחמה בפולין, תיאר את הרגע הקורע שבו אימו החליטה להפריד את ילדיה כדי להצילם: "אמא שלי החליטה שאת ילדיה היא לא שולחת לגטו. את אחותי היא העבירה למשפחה שתשמור עליה ואותי היא שלחה למשפחה אחרת. עד היום אני לא יודע מה עלה בגורלה של אחותי".

ישעיהו סיפר כיצד הסתתר ביערות במשך שנתיים וחצי ואף הצטרף כילד לקבוצת פרטיזנים שנלחמה בנאצים.

לאחר שעלה לישראל ב-1947, למד בישיבת "חברון" והתגייס לחטיבת גולני. "גזלו ממני את הילדות שלי", אמר בכאב, "מה שעזר לי לשמור על התקווה שלי לאורך כל המלחמה היה הרצון להיות אדם חופשי".

הוא פנה לבני הנוער באולם והזהיר: "האויבים שלנו לעולם לא מפסיקים לרצות להרוג אותנו ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו". ישעיהו, שהקים משפחה ענפה הכוללת 13 נינים, הכיר את רעייתו דינה ז"ל דווקא על חוף ימה של אשקלון.

אוחנה חיזק את דבריו של ישעיהו והדגיש את חשיבות הריבונות היהודית. "היום יש ליהודים מה שלא היה אז - מדינה שהיא בית עבורנו וצבא שנלחם למען ביטחוננו", אמר אוחנה. "הדור של ישעיהו מעריך את קיומה של המדינה משום שהם חיו בעולם שלא הייתה בו מדינת ישראל - זה היה עולם רע מאוד. אל ניקח את המדינה כמובן מאליו".

גלאם סיכם את המפגש בציינו את חשיבות נוכחות הדור הצעיר: "אני רואה לנגד עיניי את בני הנוער של העיר שהגיעו לשמוע את סיפורו של ישעיהו ורואה בהם את העתיד של מדינת ישראל".