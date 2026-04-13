מבצע החיפושים אחר אברהם ישעיהו שפיגל (בן שושנה), הנער בן ה-17 שנעדר מאז אירוע הטביעה הקשה ביום שישי האחרון בנתניה, נכנס היום (שני) ליומו הרביעי.

כוחות גדולים של זק"א, משטרה ומתנדבים פועלים בכוחות מתוגברים לאורך רצועת החוף ובתוך המים בניסיון לאתר קצה חוט.

בעקבות הערכת מצב שנערכה בחפ"ק זק"א הארצי, הוחלט על שינוי בגזרת הסריקות. ניתוח מקצועי של הזרמים והסחף הימי בימים האחרונים העלה סבירות גבוהה לכך שהנעדר נסחף לכיוון צפון מנקודת הטביעה המקורית בחוף צאנז.

בהתאם לכך, הצוללים מרחיבים את פעילותם לעומקים גדולים יותר, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במקביל פועלים רחפנים וכוחות נוספים בהתאם לגזרת החיפוש המעודכנת.

במקביל לפעילות בים, צוותי מתנדבים ממשיכים בסריקות רגליות לאורך קו החוף, תוך הרחבת מעגלי החיפוש. בזק"א הדגישו כי המאמצים נמשכים במטרה לאתר את הנער בהקדם האפשרי.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, הסביר: "עם שיפור תנאי הים הבוקר, הרחבנו את פעילות הצלילה לעומקים גדולים יותר, תוך הפעלת צוותים מיומנים ואמצעים מתקדמים. במקביל, לאחר ניתוח מקצועי של הזרמים והסחף, הוחלט על הצפנת גזרת החיפושים, ואנו פועלים בהתאם בניסיון לאתר את הנעדר בהקדם האפשרי".

האירוע הקשה החל ביום שישי האחרון, כאשר אברהם ישעיהו טבע יחד עם אחיו יששכר דוב בן ה-21 בחוף צאנז בעיר. האח נמשה מהמים בערב שבת כשהוא במצב קשה ופונה בדחיפות לבית החולים, בעוד עקבותיו של אברהם ישעיהו נעלמו בים הסוער.