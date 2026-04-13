בכל יום הורים, אני נזכר מחדש במילים המפורסמות שאמר מנהל בית הספר לכל מורה שהתקבל אצלו לעבודה:

מנהל בית ספר כתב לכל מורה שהתקבל לעבודה:

"מורה יקר, אני ניצול שואה וראיתי במו עיניי מה שאף בן אדם לא צריך לראות בחייו: איך מהנדסים מלומדים בונים תאי גזים, איך רופאים מרעילים ילדים, איך אחיות מוסמכות רוצחות תינוקות, איך בעלי השכלה גבוהה ויוצאי אוניברסיטאות הטובות באירופה יורים ושורפים ילדים ונשים...

משום כך, אני לא סומך על השכלה.

אני מבקש ממך: תעזור לילדים לגדול כבני אדם. ההשקעה שלך צריכה למנוע התהוות בהמות מלומדות, פסיכים מאומנים ואייכמנים חדשים. קריאה, כתיבה, חשבון חשובים רק בתנאי אחד, אם הם תומכים בילדים שלנו להיות בני אדם בעלי לב טוב!"

מעל עשור שאני מחנך ולהגיד לכם כמה פעמים יצא לשמוע הורים שקודם כל אבל קודם כל איך שהם נכנסים שואלים אותי: תגיד, הילד שלי מרים את הכיסא בכדי שהמנקה שיכולה להיות סבתא שלו לא תצטרך להתכופף?

או

הילד שלי בודק טוב טוב למי מהחברים שלו קשה מבחינה חברתית?

או

יצא לך פעם לראות את הילד שלי, מתכופף ומרים חתיכה של טישו מהרצפה כי הוא מבין שאם הוא לא ירים אז ככל הנראה מישהו אחר ירים?

מעל עשור אני מחנך ומעולם לא קרה לי שקיבלתי שיחת טלפון בהולה מהורה בעשר בלילה שביקש, שלא לומר הפציר בי לבדוק ולוודא שהילד שלו לא משפיל ורומס ודורס ועולב והורס את הדימוי העצמי של תלמיד אחר בכיתה.

מה כן היה לי?

הורה שמתקשר בעשר בלילה ומתחיל להתמקח איתי על שתי נקודות שמגיעות לילד שלו במבחן במתמטיקה בעשר בלילה. כי זה ממש אבל ממש חשוב.

אז הורים יקרים, בואו ותקשיבו משהו: סבבה שאתם להוטים שהילדים היקרים באמת שלכם יצליחו בחיים ויקבלו את הציונים הגבוהים ביותר במתמטיקה אנגלית פיזיקה ומחשבים. הכול טוב.

ובכל זאת, אין דרך נוחה להגיד את זה, אבל נדמה לי שכמו שאמר המנהל:

גם הגרמנים להבדיל, היו טובים בתחומים האלו. אפילו טובים מאוד. ממש. בכל זאת לא המתמטיקה ולא האנגלית ולא הפיזיקה ולא המחשבים הם אלו שמנעו מהם מלהפוך לחיות אדם ולמפלצות.

ולא המקצועות היוקרתיים האלו, ימנעו להבדיל מהילדים שלכם, לדרוס ולרמוס ולהשפיל את החברים שלהם.

ויודעים מה? אולי כדאי לנו דווקא ביום השואה, להיזכר במילים של אותו מנהל ואם נרצה לצאת גדולים: לכתוב אותם על הקיר של כל שער הכניסה לבית הספר:

"קריאה, כתיבה, חשבון חשובים רק בתנאי אחד, אם הם תומכים בילדים שלנו להיות בני אדם בעלי לב טוב!"

קראתם? יופי. עכשיו בוא ננסה ליישם.